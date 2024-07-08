اليابان تسجل فائضاً في الحساب الجاري بقيمة 17.7 مليار دولار في مايو

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أعلنت وزارة المالية اليابانية، تسجيل اليابان فائضاً في ميزان الحساب الجاري، خلال مايو الماضي، بقيمة 2.849 تريليون ين (17.74 مليار دولار).

وكان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 2.07 تريليون ين، بعد فائض بقيمة 2.52 تريليون ين خلال أبريل.

وزادت واردات اليابان خلال مايو بنسبة 9.3% إلى 9.241 تريليون ين، في حين زادت الصادرات بنسبة 12.1% إلى 8.132 تريليون ين.