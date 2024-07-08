إيران تقترح ربط أنظمة الدفع لدول "بريكس"

1 دقيقة للقراءة

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني، ناصر كنعاني، أن بلاده تقترح ربط أنظمة الدفع الوطنية لدول بريكس، على غرار التكامل بين نظامي مير الروسي وشتاب الإيراني.

وقال كنعاني، في مؤتمر صحافي بثته قناة آي آر آي بي: "بالإضافة إلى أنه على المستوى الثنائي، بين إيران وروسيا، تم الانتهاء من ربط أنظمة الدفع الوطنية من خلال البنكين المركزيين للدولتين، وتم تهيئة الظروف اللازمة لتحويل المدفوعات التجارية إلى العملات الوطنية، نحن نواصل التفاوض، حيث أعربت إيران عن اقتراحها للجانب الروسي، لتوسيع هذه الآلية لتشمل دول بريكس، وينظر الجانب الروسي إلى هذا الاقتراح بشكل إيجابي".

وأضاف كنعاني: "نأمل أن تمتد الأدوات الحالية لتسهيل التجارة بين إيران وروسيا، وتسديد المدفوعات المصرفية لمواطني البلدين، إلى دول بريكس"، وبحسب قوله فإن "المشاورات مستمرة حول هذا الموضوع".

وفي 4 يوليو، أجرى رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، مفاوضات مع رئيسة البنك المركزي لروسيا الاتحادية، إلفيرا نابيولينا، في سان بطرسبورغ. وفي 6 يوليو، أفاد أن الطرفين أنهيا، في الاجتماع، العمل على دمج نظامي الدفع، الروسي مير، وشتاب الإيراني، كما وقعا اتفاقية لتوفير السيولة للعملات الوطنية للمعاملات التجارية.

وفقا لرئيس البنك المركزي الإيراني، اعتباراً من 22 أغسطس، سيتمكن الإيرانيون من سحب الروبل من بطاقات "شتاب" الذكية من جميع أجهزة الصراف الآلي الروسية، ومن المخطط أنه في المراحل التالية من المشروع، سيتمكن الروس من استخدام بطاقات مير في إيران، وسيتمكن أصحاب شتاب من دفع ثمن المشتريات ببطاقة مصرفية إيرانية في المتاجر الروسية.