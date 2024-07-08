ستارمر: بإمكان بريطانيا تحسين اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر اليوم الاثنين بالعمل على التوصل إلى اتفاق أفضل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل.

ووصف ستارمر الاتفاق الذي توصل إليه بوريس جونسون الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك عندما انسحبت بريطانيا من التكتل بأنه اتفاق "رديء".

وقال ستارمر للصحفيين في بلفاست في إطار جولة في أنحاء المملكة المتحدة "نعتقد أنه يمكننا الحصول على اتفاق أفضل من الصفقة الرديئة التي توصل إليها بوريس جونسون وسنعمل على ذلك".

وفي فبراير الماضي، قال محللون لدى بنك غولدمان ساكس إن قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أدى إلى تقليص حجم اقتصادها من خلال الحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاتجاه الصعودي للتضخم.

وأضاف البنك الذي قارن أداء بريطانيا بدول مماثلة منذ الاستفتاء عام 2016 أن أداء الناتج المحلي الإجمالي البريطاني كان أقل بنحو 5%.

وأشار إلى أن انخفاض التجارة الدولية وضعف الاستثمارات وانخفاض أعداد المهاجرين القادمين من أكبر شريك تجاري لبريطانيا، كلها عوامل ساهمت في ذلك.

كان عمدة لندن صادق خان، قد ألقى باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تكلفة الاقتصاد البريطاني 140 مليار جنيه استرليني (178 مليار دولار)، داعيا الحكومة إلى "إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل لوقف التدهور".