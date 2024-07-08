مدبولي أمام مجلس النواب: نسعى للحفاظ على أمن الطاقة في مصر عبر حزمة إجراءات
أكد على تمكين القطاع الخاص والحد من التضخم وبناء اقتصاد مرن قادر لمواجهة الصدمات وجذب الاستثمارات
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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة ستعمل للحفاظ على أمن الطاقة في البلاد عبر تطوير الشبكات وخطوط نقل الطاقة والربط مع دول الجوار.
وأضاف مدبولي في كلمته أمام مجلس النواب المصري، لعرض برنامج الحكومة الجديدة، أنه لابد أن ندرك طبيعة التحديات التي نواجهها وفى مقدمتها استكمال المسيرة التي بدأتها منذ 10 سنوات.
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وأوضح أن برنامج الحكومة سيركز على تمكين القطاع الخاص والحد من التضخم وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة الصدمات وجذب الاستثمارات.
وذكر أن الحكومة المصرية تستهدف الحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق في ضوء تطوير شامل لجميع القطاعات، مضيفا: "الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات وستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس".
وأشار إلى أن برنامج عمل الحكومة المصرية الجديدة لـ 3 سنوات المقبلة، يعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات برنامج مصر 2030.
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