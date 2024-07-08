وزارة المالية العمانية تطلق دليل "ميزانية البرامج والأداء"
بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام
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أطلقت وزارة المالية في سلطنة عمان اليوم دليل "ميزانية البرامج والأداء" في إطار تمكين الوحدات الحكومية من تطبيقه؛ إذ يعد أساسًا جديدًا في مجال إدارة المالية العامة بالسلطنة.
وتهدف الوزارة من خلال تطبيق البرنامج إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق النتائج المرجوة من تخصيص الميزانيات لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لأهداف ونتائج البرامج والأنشطة، معززةً بذلك تطبيق الميزانية العامة للدولة بأسلوب البنود.
ويضم الدليل مجموعة من المحاور عن ميزانية البرامج والأداء،وأسس وقواعد إنشاء البرامج والأنشطة وقياس الأداء ونظم دعم اتخاذ القرار،إضافة إلى الأدوات المالية والتحليل المالي المتقدم لعمل ميزانية البرامج والأداء وطرق وأساليب إعداد الميزانية بالبرامج والأداء في إطار مالي متوسط الأجل وعلى أساس الدمج وفق وكالة الأنباء العمانية.
كما يضم الدليل محورًا تفصيليًّا لتنفيذ الميزانية وإعداد التقارير وتدقيق الحسابات في ميزانية البرامج والأداء والذي يعد دليلًا استرشاديًّا لكافة الوحدات الحكومية؛ لتسهيل إجراءات تطبيق ميزانية البرامج والأداء.
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