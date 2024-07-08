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مجلس الشورى السعودي
جلسة لمجلس الشورى السعودي (صورة أرشيفية)
اقتصاد السعودية

"الشورى" السعودي يؤكد أهمية دراسة استخراج الليثيوم لمواكبة نمو السيارات الكهربائية

قرار يطالب وزارة الصناعة بزيادة حزمة المنتجات في برنامج رفع تنافسية القطاع التحويلي

دبي - العربية.نت
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أكد مجلس الشورى السعودي على أهمية دراسة وزارة الاستثمار جدوى استكشاف واستخراج خام الليثيوم في المملكة من أجل مواكبة الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

وأضاف المجلس في بيان عقب جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، اليوم الاثنين، أنه يجب على وزارة الاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء لتطوير منهجية لبناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري؛ بما يتوافق مع الممارسات الدولية.

وأصدر مجلس الشورى قرارًا طالب فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بزيادة حزمة المنتجات في برنامج رفع تنافسية القطاع التحويلي؛ لتعظيم وتعجيل الاستفادة منه.

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وفيما يتعلق بشؤون التجارة والاستثمار طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بحصر الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بمجال الاستثمار الخارجي المباشر للمستثمر السعودي ومراجعتها، واقتراح ما يلزم بشأنها؛ بما يُعزز من الاستثمارات الوطنية في التجارة الدولية.

كما طالب في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتطوير منهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات؛ لقياس المتحقق منها بشكل دوري؛ بما ينسجم مع إستراتيجية سوق العمل.

ودعا في ذات القرار وزارة الاستثمار إلى العمل مع مركز الإقامة المميزة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة المميزة.

كما دعا الوزارة إلى العمل مع منظومة الإعلام؛ لتطوير مبادرات اتصالية وإعلامية نوعية تُعزز ثقة الاستثمار في المملكة، وحمايته من التضليل الإعلامي الخارجي.

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