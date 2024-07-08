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اقتصاد الصين

"المركزي" الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة شراء عكسية

اعتمادا على الحالة السوقية خلال أيام

دبي - العربية.نت
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يعتزم المركزي الصيني تنفيذ عمليات شراء مؤقتة للسندات أو عمليات إعادة شراء عكسية اعتمادا على الحالة السوقية خلال أيام العمل، وذلك عن طريق عمليات لليلة واحدة وبأسعار ثابتة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة وكافية في النظام المصرفي.

وجاءت الخطوة بعد أن قام المركزي يوم الجمعة ببيع السندات الحكومية لتهدئة الارتفاع القياسي في أسعارها، معلناً أن لديه حاليا مئات المليارات باليوان من هذه الأوراق المالية تحت تصرفه من خلال اتفاقيات مع المقرضين.

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