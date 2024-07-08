"المركزي" المصري: عجز ميزان المعاملات الجارية يتسع إلى 17.1 مليار دولار في 9 أشهر
إيرادات قناة السويس انخفضت إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024
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قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر اتسع إلى 17.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023-2024 مقارنة مع 5.3 مليار في الفترة ذاتها قبل عام، مع انخفاض صادرات النفط 7.2 مليار دولار.
وأفاد المركزي في بيان بأن واردات المنتجات النفطية ارتفعت 1.5 مليار دولار وواردات الغاز الطبيعي 268.2 مليون دولار في الفترة من يوليو تموز إلى مارس/ آذار، وذلك في وقت تلجأ فيه مصر إلى قطع الكهرباء على نحو متكرر جراء ارتفاع الاستهلاك وسط موجات من الطقس شديد الحرارة.
وانخفضت إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار 2023-2024 مقارنة مع 6.2 مليار في الفترة نفسها قبل عام.
وأضاف "يرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي للتوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها".
وأشار البيان إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت ثلاثة أمثال إلى نحو 23.7 مليار دولار من 7.9 مليار قبل عام.
وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 14.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر من العام من 17.5 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام السابق، بينما شهدت إيرادات السياحة زيادة طفيفة إلى 10.9 مليار دولار من 10.3 مليار خلال الفترة ذاتها قبل عام.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثالث على التوالي خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6مليار دولار خلال شهر مايو 2023).
وقال البنك إن التحويلات ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً أبريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك على إثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
وكشف البنك المركزي المصري أمس الأحد عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو.
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