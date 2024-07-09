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شعار شركة تطوير منتجات الحلال
شعار شركة تطوير منتجات الحلال
اقتصاد السعودية

الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع اتفاقية تعاون مع شركة تطوير منتجات الحلال

الاتفاقية تهدف لتعزيز وتطوير صناعة منتجات الحلال

الرياض - واس
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وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اتفاقية تعاون، مع شركة تطوير منتجات الحلال، لتعزيز التعاون في مجال تطوير صناعة منتجات الحلال في المملكة وتعزيز التكامل بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من مفاهيم وممارسات منتجات الحلال وتطويرها.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين للاستفادة القصوى من الموارد والممكنات لتعزيز وتطوير منتجات الحلال، وتبادل المعلومات والخبرات والتحليلات لتطوير صناعة منتجات الحلال في مدن الهيئة الملكية وكذلك لتعظيم الاستفادة من الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركة تطوير منتجات الحلال، بما يحقق المصالح المشتركة.

ومثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع في التوقيع، الرئيس التنفيذي لمدينة ينبع الصناعية المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني، فيما مثل شركة تطوير منتجات الحلال الرئيس التنفيذي فهد بن سليمان النحيط.

يذكر أن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تحتضن المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تعنى بالصناعات الغذائية، ومدينة البروتين الحيواني الأولى من نوعها في المملكة التي تعنى بالتصنيع الغذائي للحوم والأسماك والقشريات وتطبيقاتها الحديثة.

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