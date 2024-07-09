تراجع توقعات المستهلكين الأميركيين لمعدلات التضخم على المدى القريب

1 دقيقة للقراءة

تراجعت توقعات المستهلكين الأميركيين لمعدلات التضخم على المدى القريب، للشهر الثاني على التوالي في يونيو، كما خفضوا توقعاتهم لارتفاع أسعار المنازل وتكاليف السلع الأخرى خلال 2025.

ويتوقع المستهلكون الآن ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3% خلال 2025، انخفاضًا من توقعاتهم السابقة عند 3.2%، وفقا لمسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي تُظهر فيه البيانات تباطؤ التضخم في الأشهر الأخيرة، بعد أن كان أكثر عنادا من المتوقع في الربع الأول من العام الحالي.

وتترقب الأسواق الأميركية حاليا صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس المقبل، ومن المرجح تراجع معدل التضخم ليبلغ 3.1% على أساس سنوي في يونيو.