صافي ديون بلجيكا يتجاوز 500 مليار يورو بنهاية يونيو

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بلغ صافي ديون حكومة بلجيكا 501.4 مليار يورو في نهاية يونيو الماضي، وفق وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية.

وذكرت الوكالة في بيان أنه من حيث القيمة الصافية (بعد خصم الاستثمارات والأوراق المالية في المحفظة)، ارتفع دين الحكومة الاتحادية بمقدار 4.02 مليار يورو مقارنة بشهر مايو الماضي.

وتجاوزت ديون الحكومة البلجيكية 500 مليار دولار في مارس الماضي للمرة الأولى، قبل أن تتراجع إلى ما دونها مرة أخرى في أبريل وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوضحت الوكالة أنه من حيث القيمة الإجمالية لا يزال الدين البلجيكي أعلى من نصف تريليون يورو عند 521.609 مليار يورو، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 11.50 مليار يورو منذ مايو الماضي.

وظل متوسط ​​سعر الفائدة على أدوات الدين مستقرا عند 1.94%، فيما بلغت مخاطر إعادة التمويل لمدة 12 و60 شهرا 13.74% و38.12% على التوالي.