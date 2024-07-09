رئيس "الفيدرالي" يستعد لآخر خطاب علني أمام "الكونغرس" قبل الانتخابات الأميركية

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يتوجه رئيس الفيدرالي الأميركي "جيروم باول -Jerome Powell" إلى -منطقة "Capitol Hill -كابيتول هيل مقر الكونغرس الأميركي- إلى يومي الثلاثاء والأربعاء لتقديم شهادته نصف السنوية، بعد أكثر من عامين من بدء رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح معدلات التضخم.

وتعتبر هذه الجلسة آخر خطاب علني مقرر لـجيروم باول أمام الكونغرس قبل الانتخابات الرئاسية، ومن المرجح أن يضطر للدفاع عن موقف الفيدرالي الذي يتمثل في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وكذلك مطالبته بالاستقلالية التامة عن السياسة.

قال محلل رئيسي للأسواق في ATFX MENA، كابي دحدوح، إن هناك عدة عوامل تؤثر على شهادة رئيس البنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول المرتقب اليوم، وهي معدلات البطالة التي سجلت أعلى مستوياتها منذ سنتين، فيما زادت معدلات الوظائف الزراعية بشكل ليس كبير ومع انخفاض التضخم فالتساؤل متى يبدأ خفض الفائدة.

وأضاف دحدوح، في مقابلة مع "العربية Business" أنه مع تباطؤ النمو الاقتصادي في آخر 3 أشهر، فهناك احتمالية بنسبة 72% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر.