الصين تباشر تحقيقاً حول "عوائق أمام الاستثمار" اتخذها الاتحاد الأوروبي

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أعلنت الصين، الأربعاء، أنها باشرت تحقيقا رسميا حول "إجراءات دعم" و"عوائق أمام الاستثمار" اتخذها الاتحاد الأوربي بعد سلسلة تدابير من جانب بروكسل بشأن ممارسات تجارية صينية اعتبرتها غير نزيهة.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الالكتروني إن "الوزارة تجري تحقيقا حول ممارسات الاتحاد الأوروبي على صعيد عوائق تجارية واستثمارية يضعها أمام الشركات الصينية".

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كانت بكين طالبت الشهر الماضي الاتحاد الأوروبي بإلغاء تعريفاته الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، بعد اتفاق الجانبين على إجراء محادثات تجارية جديدة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ذكر أنه سيفرض رسوما إضافية تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتبارا من 4 يوليو، وبعد فتح سلسلة من التحقيقات بشأن بكين، والإشارة إلى الممارسات التجارية غير العادلة من قِبل الحكومة الصينية.

قالت وزارة التجارة الصينية مؤخرا إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل "حربا تجارية" إذا استمر في تأجيج التوترات، واتهمته بالتآمر في التحقيق الذي يجريه منذ ثمانية أشهر في الدعم المقدم لاستيراد السيارات الكهربائية الصينية.