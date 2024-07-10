مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الصين والاتحاد الأوروبي (تعبيرية- IStock)
الصين والاتحاد الأوروبي (تعبيرية- IStock)
الحرب التجارية

الصين تباشر تحقيقاً حول "عوائق أمام الاستثمار" اتخذها الاتحاد الأوروبي

ضد الشركات الصينية

بكين - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت الصين، الأربعاء، أنها باشرت تحقيقا رسميا حول "إجراءات دعم" و"عوائق أمام الاستثمار" اتخذها الاتحاد الأوربي بعد سلسلة تدابير من جانب بروكسل بشأن ممارسات تجارية صينية اعتبرتها غير نزيهة.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الالكتروني إن "الوزارة تجري تحقيقا حول ممارسات الاتحاد الأوروبي على صعيد عوائق تجارية واستثمارية يضعها أمام الشركات الصينية".

وزير الاقتصاد الألماني: لا غنى عن الصين في تحقيق أهداف المناخ

الذهب يتحرك في نطاق ضيق والأنظار على قراءة التضخم في أميركا أسواق المال سعر الذهب الذهب يتحرك في نطاق ضيق والأنظار على قراءة التضخم في أميركا

كانت بكين طالبت الشهر الماضي الاتحاد الأوروبي بإلغاء تعريفاته الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، بعد اتفاق الجانبين على إجراء محادثات تجارية جديدة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ذكر أنه سيفرض رسوما إضافية تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتبارا من 4 يوليو، وبعد فتح سلسلة من التحقيقات بشأن بكين، والإشارة إلى الممارسات التجارية غير العادلة من قِبل الحكومة الصينية.

قالت وزارة التجارة الصينية مؤخرا إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل "حربا تجارية" إذا استمر في تأجيج التوترات، واتهمته بالتآمر في التحقيق الذي يجريه منذ ثمانية أشهر في الدعم المقدم لاستيراد السيارات الكهربائية الصينية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط