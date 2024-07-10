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اقتصاد مصر

تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 27.5% خلال يونيو

التضخم الشهري سجل نحو 1.8%

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5% في يونيو/حزيران من 28.1% في مايو/أيار.

وحسب التقرير الشهري للجهاز المركزي للإحصاء، يرجع تباطؤ التضخم السنوي إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.6%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -1.0%، ومجموعة الاقمشة بنسبة -7.0%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة -2.8%.

وجاء تباطؤ التضخم رغم ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، مجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%، ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، ومجموعة الاحذية بنسبة 2.5%، ومجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.7%.

استطلاع: توقعات بتراجع التضخم في مصر للشهر الرابع خلال يونيو اقتصاد اقتصاد مصر استطلاع: توقعات بتراجع التضخم في مصر للشهر الرابع خلال يونيو

وأظهر التقرير، أن معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل ارتفاع 1.8% لشهر يونيو 2024، مقابل انخفاض 0.8% لشهر مايو 2024.

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