تكلفة الشحن ترفع أسعار المواد الأساسية في الكويت 30%
إضافة إلى زيادة التضخم العالمي
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قال رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية في الكويت، فهد الأربش، إن أسعار المواد الغذائية حققت زيادات كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت في بعض السلع 30%.
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن الأربش تأكيده أن هذه الزيادات بسب عدد من العوامل، على رأسها ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وزيادة التضخم العالمي في أسعار الأغذية، والقرارات التي صدرت من بعض الدول بخفض تصدير بعض المنتجات الغذائية للمحافظة على أسعارها محلياً.
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وأضاف الأربش أن بعض السلع شهد زيادات خاصة، مثل الزيادات التي طالت أسعار الدجاج المثلج بسبب قلة الإنتاج العالمي، ليرتفع "البرازيلي المستورد" من 600 فلس إلى 900 فلس، كما زاد المحلي من دينار إلى دينار 250 فلسا.
ولفت إلى أن الأرز زاد بنسب كبيرة أيضاً بسبب تحديات التغير المناخي التي أثرت على زراعته عالميا>
وأشار إلى عامل الزيادة غير المسبوقة التي شهدتها أسعار حبوب الكاكاو منذ بداية 2024، بفعل عوامل عدة من بينها تفاقم انتشار الأمراض في المزارع الصغيرة في غرب أفريقيا وتغير المناخ، إضافة إلى تعقيدات سوق العقود الآجلة.
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