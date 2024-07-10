هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغاً عن واقعة على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوبي المخا اليمنية

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا اليمنية.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الواقعة، وفق ما نقلته "رويترز".

وتشن جماعة الحوثي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأغرقت الجماعة سفينتين واحتجزت أخرى وقتلت ثلاثة بحارة على الأقل خلال أكثر من 70 هجوماً.