رئيس الوزراء المصري: تحرير أسعار الكهرباء تدريجيا خلال 4 سنوات

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قال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي إن خطة تحرير أسعار الكهرباء ستتم تدريجيا وعلى مدار 4 سنوات ولن يتم المساس بصورة كبيرة بالشرائح المنخفضة.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم أن فاتورة استهلاك الوقود المسحوب من وزارة البترول لمحطات الكهرباء تبلغ 16مليار جنيه شهريا وتسدد منها وزارة الكهرباء 4 مليارات جنيه والباقي تتحمله الدولة.

وتابع "نتحرك تدريجيا فى ملف دعم الطاقة حتى لا ينعكس بشكل سريع على أرقام التضخم، موضحا أن الدولة تتحمل يوميا 450 مليون جنيه دعما للمواد البترولية".

أضاف أن مصر من أكبر اقتصادات فى المنطقة والعالم وخلال أقل من 20 عاما ستكون من أكبر 10 اقتصاديات فى العالم، ونستهدف معدلات نمو تتجاوز 5% خلال الفترة المقبلة والعودة لمعدات ما قبل كورونا.

وقال إن العام المالي الحالي هو عام تعافي الاقتصاد المصري،ورؤية الحكومة هي اتخاذ إجراءات تساعد في السيطرة على الدين.

وأكد أن الحكومة تدرس بجدية طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام الشركات العالمية لتحسين خدماتها.

وقال "من المهم جدا أن تكسب الحكومة ثقة المواطن ولا توجد حكومة ترغب فى اتخاذ قرارات تقلل من شعبيتها وبالفعل أرجأنا بعض القرارات ولكن من الصعوبة الاستمرار بهذه الأعباء".

وأضاف "منذ 5 أشهر لم يكن لدينا أمل فى الخروج من النفق المظلم، وبالطبع توجد أخطاء فنحن لا نرمي كل التداعيات على الخارج ولكن التطورات الخارجية أيضا أثرت بقوة على مصر".