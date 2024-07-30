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محصول القمح - (آيستوك)
محصول القمح
اقتصاد تونس

متعاملون: تونس تشتري 175 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

تتضمن 125 ألف طن من القمح اللين

دبي - العربية.نت
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قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب في تونس اشترى نحو 175 ألف طن من القمح، تتضمن 125 ألف طن من القمح اللين و50 ألفا من القمح الصلد في مناقصة دولية اليوم الثلاثاء.

والكميات المشتراة متوافقة مع تلك المطلوبة في المناقصة.

وأوضح المتعاملون أن ديوان الحبوب اشترى القمح اللين على خمس شحنات زنة كل منها 25 ألف طن، وفق "رويترز".

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وأضافوا أن شحنة واحدة بيعت من شركة التجارة أمبر بسعر 243.99 دولار للطن بما يشمل التكلفة والشحن وشحنتين من شركة فارم سينس بسعر 245 دولارا للطن و246 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن، وشحنتين من شركة بيلدكوم بسعر 245.77 دولار للطن بما يشمل التكلفة والشحن.

وقال المتعاملون إن تونس حجزت 25 ألف طن أخرى من القمح الصلد من أمبر بسعر 322.89 دولار للطن و25 ألف طن من كاسيلو بسعر 326.29 دولار للطن بما يشمل التكلفة والشحن.

وطلبت المناقصة القمح من مناشئ اختيارية وللتسليم في فترات مختلفة بين أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول وفقا للمنشأ.

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