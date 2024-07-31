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البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي
اقتصاد تونس

البنك المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسية عند 8%

التضخم السنوي وصل إلى 7.3% في يونيو

تونس - رويترز
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قال البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%.

وارتفع التضخم السنوي إلى 7.3% في يونيو/حزيران مقارنة بنسبة 7.2 % في مايو/أيار.

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