إيرادات الميزانية السعودية 353 مليار ريال في الربع الثاني.. والنفقات ترتفع 15%

3 دقائق للقراءة

ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية السعودية بنسبة 12% في الربع الثاني من 2024، حيث سجلت 353 مليار ريال.

وبلغ إجمالي نفقات الميزانية السعودية 369 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، بنسبة ارتفاع 15%.

وكشفت أرقام الميزانية السعودية التي أعلنتها وزارة المالية أن العجز في النصف الأول من 2024 يعادل 35% من المقدر للعام الجاري.

وبلغت قيمة العجز 15.3 مليار ريال في الربع الثاني من 2024.

ونمت الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني 27% مقارنة بالربع الأول من 2024.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية في السعودية 4% إلى 140.6 مليار ريال في الربع الثاني.

أرقام الميزانية في الربع الأول 2024

كانت الميزانية السعودية قد سجلت إيرادات في الربع الأول من 2024 بلغت قيمتها 293 مليار ريال، فيما تم تسجيل مصروفات بقيمة 305.8 مليار ريال.

وسجلت الميزانية السعودية إيرادات نفطية بلغت قيمتها 182 مليار ريال في الربع الأول من 2024. وارتفعت قيمة الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% إلى 111.5 مليار ريال.

وخلال الربع الأول من 2024، سجلت الميزانية عجزاً بقيمة 12.4 مليار ريال في الربع الأول.

نمو اقتصاد السعودية المتوقع في 2024

ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة نموا بـ 4.4%، على أن يستمر في الارتفاع في 2025 عند 5.7%، وبنسبة 5.1% في 2026.

كما تتوقع المالية السعودية أن يتراجع معدل التضخم خلال العام 2024 إلى 2.2% من 2.6% كانت متوقعة في 2023، وأن ينخفض إلى ما دون الـ 2% في 2026.

كانت ميزانية 2023 قد قدرت الإيرادات بنحو 1.193 تريليون ريال، والنفقات نحو 1.275 تريليون ريال، وأن يسجل العجز 82 مليار ريال، ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعليقا على الميزانية، قال حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات، إن الميزانية السعودية أظهرت زيادة في الإيرادات النفطية إلى 212 مليار ريال، أيضا نمت الإيرادات غير النفطية على نحو جيد إلى 140 مليار ريال في الربع الثاني من العام.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن نمو الإيرادات ساهم بشكل كبير في خفض نسبة العجز بالميزانية.

قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام بالسعودية د.محمد مكني، إن الوضع العام للميزانية السعودية جيد جدا في ظل التوقعات بتحقيق عجز خلال العام الجاري بنحو 79 مليار ريال.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن العجز في النصف الأول بلغ ما يقارب 28 مليار ريال (12.3 مليار ريال في الربع الأول، ونحو 15.3 مليار ريال في الربع الثاني) وهو ما يعادل 35% من إجمالي العجز الكلي المتوقع حتى نهاية العام.

وأوضح أن الإيرادات النفطية حققت نموا في النصف الأول يفوق الـ 10%، فيما حققت الإيرادات غير النفطية نموا بنحو 6% خلال الفترة.

وتوقع أنه مع عودة المملكة إلى مستويات الإنتاج النفطي الطبيعية خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تحول للعجز المحقق في الميزانية.