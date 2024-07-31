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اقتصاد السعودية

تلاشٍ تدريجي لتأثير خفض إنتاج النفط السعودي على الاقتصاد

"ستاندرد تشارتر": "نتوقع أن يكون هذا هو الربع الأخير من النمو السلبي العميق لقطاع النفط والغاز في السعودية"

دبي - العربية.نت
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بدأ تأثير خفض إنتاج النفط السعودي على الاقتصاد يتلاشى تدريجيا، حيث تراجع انكماش الاقتصاد السعودي في الربع الثاني إلى 0.4% من انكماش بـ 1.7% في الربع الأول.

وسجل الاقتصاد السعودي نموا بـ 4% في الربع الثالث لينهي سلسة انكماش لـ 4 أرباع، بحسب بلومبرغ.

وبلغ نمو الاقتصاد بـ 4% بالربع الثالث وهو سيكون الأداء الأفضل منذ نهاية 2022.

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وقالت الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارتر، كارلا سليم :"نتوقع أن يكون هذا هو الربع الأخير من النمو السلبي العميق لقطاع النفط والغاز في السعودية".

وعوض الاقتصاد السعودي غير النفطي بعضا من تراجع الإيرادات النفطية عبر تسجيله نموا بـ 4.4% في الربع الثاني.

وواصلت الأنشطة الحكومية السعودية نموها للربع الثاني على التوالي بـ 3.6%.

ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية السعودية بنسبة 12% في الربع الثاني من 2024، حيث سجلت 353 مليار ريال.

وبلغ إجمالي نفقات الميزانية السعودية 369 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، بنسبة ارتفاع 15%.

وكشفت أرقام الميزانية السعودية التي أعلنتها وزارة المالية أن العجز في النصف الأول من 2024 يعادل 35% من المقدر للعام الجاري.

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