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اقتصاد أميركا

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا لأعلى مستوى في 11 شهراً

ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل

واشنطن - رويترز
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ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى في 11 شهرا، ما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل رغم أن معدل الطلبات يميل إلى أن يكون متقلبا في هذا الوقت من العام.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 14 ألفا لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 249 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 27 يوليو/تموز وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2023.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 236 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

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وتتخذ الطلبات اتجاها تصاعديا منذ يونيو/حزيران لأسباب من بينها التقلبات المرتبطة بإغلاق موقت لمصانع السيارات لإعادة التجهيز بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الإعصار بيريل في تكساس.

ورغم أن الطلبات تجاوزت الحد الأقصى لنطاقها الذي يتراوح بين 194 ألف و245 ألف طلب هذا العام، تظل حالات التسريح من العمل منخفضة بشكل عام.

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وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن معدل التسريح من العمل في يونيو/حزيران سجل أدنى مستوى له في أكثر من عامين. ويعود التباطؤ في سوق العمل إلى انخفاض معدلات التوظيف مع تراجع الطلب بسبب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023.

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