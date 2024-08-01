رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات في مصر.. تعرف على الزيادات

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أعلنت الهيئة القومية للأنفاق في مصر، رفع أسعار تذاكر المترو بداية من صباح اليوم الخميس 1 أغسطس 2024.

وذكرت الهيئة أنه تم سعر تذكرة المترو حتى 9 محطات إلى 8 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات، فيما تم رفع سعر تذكرة المترو من 10 محطات إلى 16 محطة، ليكون سعرها 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.

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وأصبح سعر تذكرة المترو من 17 محطة إلى 23 محطة 15 جنيهًا بدل من 12 جنيهًا، فيما ارتفع سعر تذكرة المترو لأكثر من 23 محطة إلى 20 جنيهًا.

كانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، يوم الخميس الماضي. وارتفع سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه/لتر وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه وبنزين 95 إلى 15 جنيها والسولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه من عشرة جنيهات.

وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.