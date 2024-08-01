"التجارة" السعودية تعلن فوز 9 مترشحين في انتخابات غرفة الرياض

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أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة 19 (1446 - 1450هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات، وذلك بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء اليوم الخميس لكل ناخب حاول التصويت في الفترة السابقة ولم يتح له ذلك عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأسفرت نتائج الانتخابات بعد إعادة الفرز عن فوز 9 مترشحين، هم: إبراهيم بن عبدالرحمن محمد بن الشيخ، تركي بن خالد محمد العجلان، سلمان بن مسعد سعود العتيبي، سالم بن علي سعيد العجمي، عجلان بن سعد محمد العجلان، محمد بن عبدالله عبدالعزيز المرشد، عبدالسلام بن عبدالرحمن ناصر الماجد، عبدالله بن إبراهيم عبدالله الخريف، نغيمش بن فهد عبدالهادي العجمي.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة السعودية قد أصدرت بياناً في 13 مايو الماضي، أعلنت فيه وبناء على ما رصدته الوزارة وما تلقته من اعتراضات بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض (1445 - 1449هـ)، التي أجريت خلال الفترة من (19 - 26 شوال 1445هـ) الموافق (28 إبريل - 5 مايو 2024م)، ومن منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين والتحقق من سلامة الإجراءات، فقد تقرر إلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات، وقيام لجنة الانتخابات بتمكين كل ناخب حاول التصويت ولم يتح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك.