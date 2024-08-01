مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
نتائج انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض
نتائج انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض
اقتصاد السعودية

"التجارة" السعودية تعلن فوز 9 مترشحين في انتخابات غرفة الرياض

للدورة 19 (1446 - 1450هـ)

الرياض - واس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة 19 (1446 - 1450هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات، وذلك بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء اليوم الخميس لكل ناخب حاول التصويت في الفترة السابقة ولم يتح له ذلك عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأسفرت نتائج الانتخابات بعد إعادة الفرز عن فوز 9 مترشحين، هم: إبراهيم بن عبدالرحمن محمد بن الشيخ، تركي بن خالد محمد العجلان، سلمان بن مسعد سعود العتيبي، سالم بن علي سعيد العجمي، عجلان بن سعد محمد العجلان، محمد بن عبدالله عبدالعزيز المرشد، عبدالسلام بن عبدالرحمن ناصر الماجد، عبدالله بن إبراهيم عبدالله الخريف، نغيمش بن فهد عبدالهادي العجمي.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة السعودية قد أصدرت بياناً في 13 مايو الماضي، أعلنت فيه وبناء على ما رصدته الوزارة وما تلقته من اعتراضات بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض (1445 - 1449هـ)، التي أجريت خلال الفترة من (19 - 26 شوال 1445هـ) الموافق (28 إبريل - 5 مايو 2024م)، ومن منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين والتحقق من سلامة الإجراءات، فقد تقرر إلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات، وقيام لجنة الانتخابات بتمكين كل ناخب حاول التصويت ولم يتح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دراسة علمية تكشف 14 عاملا يسهم في زيادة خطر الإصابة بالخرف دراسة علمية تكشف 14 عاملا يسهم في زيادة خطر الإصابة بالخرف
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط