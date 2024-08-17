اقتصاد تونس‭ ‬ينمو 1% في الربع الثاني من 2024

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ذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 1% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

وأوضح المعهد أن نمو اقتصاد البلاد للنصف الأول من العام لم يتجاوز 0.6%.

وتراجع العجز التجاري لتونس خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دينار، وذلك مقابل 8.6 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2023، لكنه لا يزال يعاني من تأثير عجز الميزان التجاري للطاقة البالغ 5.7 مليار دينار.

ووفق بيان صادر سابق عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، فإن "نسبة تغطية الواردات بالصادرات حتى يونيو/حزيران سجلت تحسنًا بنحو 1.6 نقاط، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت 79.7%".

وارتفعت قيمة صادرات البلاد، على أساس سنوي، بنسبة 2.2%، لتصل إلى 31.9 مليار دينار في يونيو/حزيران، مقارنة بنحو 31.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2023.