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علم تونس في العاصمة وخلفه مباني حكومية- اقتصاد تونس- آيستوك
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اقتصاد تونس

اقتصاد تونس‭ ‬ينمو 1% في الربع الثاني من 2024

نمو اقتصاد تونس للنصف الأول من العام لم يتجاوز 0.6%

دبي - العربية.نت
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ذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 1% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

وأوضح المعهد أن نمو اقتصاد البلاد للنصف الأول من العام لم يتجاوز 0.6%.

وتراجع العجز التجاري لتونس خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دينار، وذلك مقابل 8.6 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2023، لكنه لا يزال يعاني من تأثير عجز الميزان التجاري للطاقة البالغ 5.7 مليار دينار.

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ووفق بيان صادر سابق عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، فإن "نسبة تغطية الواردات بالصادرات حتى يونيو/حزيران سجلت تحسنًا بنحو 1.6 نقاط، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت 79.7%".

وارتفعت قيمة صادرات البلاد، على أساس سنوي، بنسبة 2.2%، لتصل إلى 31.9 مليار دينار في يونيو/حزيران، مقارنة بنحو 31.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2023.

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