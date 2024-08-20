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محصول قمح مصر - (آيستوك)
محصول قمح
اقتصاد تونس

متعاملون: تونس طرحت مناقصة لشراء قمح لين

لشراء نحو 75 ألف طن قمح

باريس - رويترز
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قال متعاملون أوروبيون، اليوم الثلاثاء، إن مشتري الحبوب الحكومي في تونس طرح مناقصة عالمية لشراء نحو 75 ألف طن من قمح الطحين اللين.

وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 21 أغسطس/ آب، وأن الشحن مطلوب في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول بناء على المنشأ.

وتشتري تونس الحبوب بانتظام من الأسواق الدولية في الأشهر الماضية بعد أن انخفض محصول الحبوب في البلاد هذا العام 60% إلى 250 ألف طن بسبب الجفاف منذ العام الماضي. وأدى ذلك إلى مزيد من العبء على الدولة بسبب الاستيراد بالإضافة إلى الوضع المالي المتأزم.

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