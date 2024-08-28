المرصد التونسي للمياه يدعو إلى إعلان "حالة طوارئ مائية"

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دعا المرصد التونسي للمياه، الثلاثاء، إلى إعلان حالة طوارئ مائية، خاصة أن مخزون السدود تراجع بنسبة 23.2% مع الأسبوع الأخير من أغسطس/آب 2024.

وأشار المركز في بيان صادر أمس الثلاثاء إلى أن المخزون المائي في السدود تراجع إلى 545.683 مليون متر مكعب مقابل 686.328 مليون متر مكعب في نفس الفترة من عام 2023، نقلا عن صحيفة "الصباح" التونسية.

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ويأتي الكشف عن حاجة البلاد للمياه، بعد إعلان المعهد الوطني للإحصاء في تونس مايو/أيار الماضي أن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى 0.2% في الربع الأول من العام مقارنة مع 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف المعهد حينها أن معدل البطالة بلغ 16.2% في الربع الأول مقارنة مع 16.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.

كانت شركة "بي.إم.آي" للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز، رفعت توقعاتها للنمو في تونس 30 نقطة أساس إلى 1.6% في 2024، وعزت ذلك إلى ورود بيانات إيجابية منذ بداية العام بشأن التضخم والاستثمار والطلب الخارجي.