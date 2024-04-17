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العالم الليلة | تصاعد التلاسن بين ترمب وبايدن.. واستطلاع رأي يرصد ضعف الثقة في قدراتهما الذهنية
جو بايدن ودونالد ترامب
اقتصاد أميركا

استطلاع: ترامب لديه أفضلية على بايدن في الاقتصاد

تراجع معدلات شعبية بايدن في أبريل

واشنطن – رويترز
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أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس أن الناخبين الأميركيين يعدون المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، أفضل في الاقتصاد من الرئيس الحالي جو بايدن، وذلك في ظل تراجع معدلات شعبية بايدن في أبريل/نيسان عن الشهر السابق.

وذكر 41% من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى يوم الأحد أن ترامب لديه نهج أفضل في التعامل مع الاقتصاد، مقارنة مع 34% اختاروا بايدن.

ومن المتوقع أن يتنافس بايدن مع ترامب في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

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