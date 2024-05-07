تفاهم بين مصر و"كريدي أغريكول" لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

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وقعت الهيئة العامة للاستثمار المصرية مذكرة تفاهم مع بنك "كريدي أغريكول" مصر بهدف التعاون في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ونقل بيان صحافي صادر عن الهيئة قول رئيسها حسام هيبة أن الهيئة تحرص على التعاون مع بنك كريدي أغريكول مصر لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية التي تخدم المستثمرين والأفراد في 46 دولة في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتماشي مع خطة الحكومة المصرية لمضاعفة الاستثمارات المتدفقة من السوق الأوروبية، والتي ستنطلق مع مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المُخطط عقده نهاية السنة المالية الجارية، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وفي هذا السياق، سيستمر بنك كريدي أغريكول مصر في بذل جهوده لدعم تنمية الاستثمار من خلال تعريف عملائه الأجانب على فرص الأعمال المتنامية في مصر.

ووفقا لمذكرة التفاهم، سيرتكز دور البنك على تسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار والتوسع في مصر بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة للترويج للاستثمار، وتنظيم لقاءات لعملاء البنك بالخارج من المهتمين بالاستثمار في مصر، مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي، والسوق الاستهلاكية الضخم والمشروعات القومية الكبرى، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد المستثمرين الأجانب بالمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والتي تشمل القطاعات المستهدفة ذات الأولوية بما يتماشى مع خطة الحكومة.