"إي اف چي القابضة" المصرية تخطط لإعادة شراء 1.7% من أسهمها

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نمت إيرادات مجموعة إي اف چي القابضة المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 92% إلى 8.6 مليار جنيه، والتي كانت مدعومة بفروق ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن الأداء القوي لكافة القطاعات، بحسب بيان الشركة والذي اطلعت عليه "العربية Business". وفي حالة استبعاد نتائج أنشطة الشركة القابضة وأنشطة الخزانة (بما في ذلك أرباح فروق العملة) سترتفع الإيرادات بنسبة سنوية 70% مدفوعة بنمو إيرادات أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول، وڤاليو، والتأجير التمويلي، وتنميه، وبنك aiBANK.

انخفضت تكاليف الموظفين إلى الإيرادات إلى 41% خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 44% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعلى صعيد الربحية، ارتفعت الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 142% خلال الربع الأول من العام الجاري. كما ارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدّل سنوي 137% خلال نفس الفترة. وسجلت المجموعة نمواً ملحوظاً لصافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 110% ليبلغ 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام.

ولتعظيم القيمة للمساهمين، أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة عن تنفيذ برنامج إعادة شراء أسهم، حيث وافق مجلس إدارة المجموعة على إعادة شراء 25 مليون سهم (ما يعادل 1.7% من أسهم الشركة) من خلال تعاملات السوق المفتوح. وتعد هذه الخطوة الانطلاقة الأولى لبرنامج شامل تتبناه المجموعة، حيث تتطلع المجوعة من خلال هذا البرنامج إلى توظيف مبلغ 400 مليون جنيه في إعادة شراء أسهم أو تنفيذ عملية توزيع أرباح (بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة) خلال الـ 18 شهراً التالية لإتمام عملية إعادة شراء 25 مليون سهم المذكورة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، كريم عوض، إن إطلاق برنامج إعادة شراء الأسهم له مردود إيجابي على المساهمين وعلى أداء المجموعة بوجه عام. وأوضح أن المجموعة تمضي قدماً في توظيف أرصدتها النقدية في الفرص الاستثمارية التي تساهم في نمو المجموعة عبر مختلف أنشطتها التشغيلية، غير أن الإدارة ترى أن الاستثمار خلال المرحلة الراهنة في أسهم المجموعة سيساهم في تعظيم القيمة للمساهمين، بالإضافة إلى رفع معاير أداء السهم، كما يأتي هذا القرار لقناعة إدارة الشركة ومجلس الإدارة بأن السعر الحالي للسهم لا يعكس القيمة الحقيقية للشركة. وأشار عوض إلى أن المجموعة ستقوم بتمويل برنامج إعادة شراء الأسهم من خلال توظيف السيولة النقدية والموارد الداخلية.

وأكّد عوض أن نتائج الأعمال القوية التي شهدها الربع الأول تعد بمثابة شهادة على مرونة وتنوع نموذج الأعمال الفريد الذي تتبناه المجموعة وقدرته على الاستجابة لمختلف التحدّيات والتغيرات التي يشهدها السوق، كما تعكس نجاح المجموعة في جني ثمار مبادراتها الاستراتيجية وجهودها المتواصلة للارتقاء بكفاءة جميع قطاعاتها التشغيلية.