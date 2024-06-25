بنوك مصرية ترفع حدود بطاقات الائتمان 50% بالعملة الأجنبية

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رفع أكبر بنكين حكوميين في مصر، "الأهلي المصري"، وبنك مصر"، حدود البطاقات الائتمانية 50% بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300000 جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.

كما خفض البنكان عمولة الاستخدام بالعملة الأجنبية لتصبح 5% بدلاً من 10%، وأوضح البنكان في بيانين منفصلين أنه يمكن للعملاء الاطلاع على كافة التفاصيل على الموقع الإلكتروني للبنك.

ورفع البنك الأهلي المصري حد استخدام البطاقات بالعملات الأجنبية فى الخارج ليتراوح بين 750 دولارا و5 آلاف دولار، وفقا لنوع كل بطاقة وحدها الائتماني.

كما رفع البنك التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص فى مصر الحد الشهري للمشتريات ببطاقات الائتمان خارج مصر لقطاع Prime إلى ما يعادل 2070 دولارا بدلا من 1550 دولارا، وقطاع Plus إلى 3660 دولارا بدلا من 2600 دولار، وقطاع Wealth إلى 5180 دولارا بدلا من 3600 دولار.

كما رفع البنك حد استخدام بطاقات قطاع Private إلى ما يعادل 6200 دولار بدلا من 4150 دولارا.

وزاد البنك حدود المشتريات من الخارج لتصل بقطاعي Prime وPlus إلى 1550 دولارا بدلا من ألف دولار، وقطاعات Wealth، وPrivate، وBusiness Banking، والشركات إلى 2000 دولار بدلا من ألف دولار.