سعر الدولار في مصر يعاود الارتفاع أمام الجنيه منتصف تعاملات اليوم

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عاود الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء في أغلب البنوك المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر له عند 48.15 للشراء في البنوك، و48.25 جنيه للبيع.

كان الجنيه المصري قد حقق بعض المكاسب خلال الأيام القليلة الماضية، عقب الإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس الوزراء المصري، والذي تضمن عودة وزارة الاستثمار بعد 4 سنوات من إلغائها، وضم وزارات النقل والصناعة، بالإضافة إلى ضم وزارتي التخطيط والتعاون الدولي.

وسجل الدولار يوم الاثنين الماضي أدنى مستوى خلال أسبوعين عند 47.9 جنيه، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً بدايةً من تعاملات أمس الثلاثاء، وواصل الصعود خلال تداولات اليوم الأربعاء.

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وتزامن الارتفاع مع تأجيل صندوق النقد الدولي لمراجعته الثالثة لبرنامج مصر، إلى 29 يوليو الجاري.

وكشفت مصادر لـ "العربية Business"، أن الإرجاء كان بسبب التغيير الوزاري الأخير، والذي شمل كافة وزراء المجموعة الاقتصادية. "يجب منح الوقت للوزراء الجدد لدراسة الملفات".

الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار. وتم رفع قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وصرف 820 مليون دولار فورية عند توقيع البرنامج الممدد في نهاية مارس الماضي.