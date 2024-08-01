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الجنيه المصري
الجنيه المصري

لليوم الثاني.. سعر الجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار

تكلفة التأمين على الديون المصرية تسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

دبي - العربية.نت
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واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأميركي في قفزات مفاجئة لليوم الثاني على التوالي.

وسجل الدولار مستوى 48.7 للشراء، و48.8 جنيه للبيع كأعلى أسعار للتعاملات في البنوك المصرية. بينما كان متوسط سعر الدولار 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع في معظم البنوك.

وتأتي الزيادات الأخيرة مدفوعة بالتوترات الآخذة في الارتفاع في منطقة الشرق الأوسط، عقب اغتيال إسماعيل هنية في إيران، ومخاوف ردود الفعل الثأرية والتي ستوسع دائرة الحرب في المنقطة. كما أعلنت إسرائيل رسمياً عن قتل قائد كتائب القسام، محمد الضيف في غارة جوية الشهر الماضي.

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ووضعت التطورات الأخيرة، فضلاً عن مطالب صندوق النقد الدولي ضمن مراجعته الأخيرة بضرورة تحرير الجنيه المصري من أي قيود، المزيد من الضغوطات على العملة المصرية.

كما ارتفعت عقود مبادلة التخلف عن السداد أو شهادات التأمين على الديون السيادية المصرية "CDS" أجل 5 سنوات إلى 647 نقطة بزيادة 22 نقطة عن إغلاق يوم 28 يوليو. وهذا أعلى مستوى منذ مطلع مايو الماضي.

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