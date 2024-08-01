نائب رئيس الوزراء المصري يستعرض فرصاً في عدد من الموانئ أمام المستثمرين السعوديين

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استعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، عدداً من المشروعات التي يتم العمل عليها، أثناء استقبال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، وسفير السعودية بالقاهرة، صالح الحصيني.

وجاء اللقاء على هامش الاجتماع الذي عقد في العلمين بين عدد من المسؤولين المصريين والسعوديين لبحث سبل دعم التعاون المشترك.

من جانبه أكد وزير الاستثمار السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في مصر في كافة المجالات ومنها قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات وأن هناك اهتماما كبيرا من الشركات السعودية للاستثمار في مصر، بحسب البيان الذي اطلعت عليه "العربية Business".

وأشار وزير الصناعة والنقل المصري، إلى أن مجال اللوجستيات هو أحد المجالات الهامة التي يمكن أن تشكل انطلاقة كبيرة للتعاون المثمر بين الجانبين مشيراً إلى أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هي ( السخنة – الإسكندرية، والعريش – طابا ، والقاهرة – الإسكندرية ، وطنطا – المنصورة – دمياط ، وجرجوب – السلوم، والقاهرة – أسوان – أبو سمبل، وسفاجا – قنا – أبو طرطور).

لافتاً إلى أهمية ممر السخنة/الإسكندرية اللوجيستي الذي يمتد من ميناء السخنة على البحر الأحمر مرورا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية وربطه بشبكة السكك الحديدية من خلال خط الروبيكي -ميناء بورس العاشر من رمضان - بلبيس بطول 61 كم خط الروبيكي والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان مرورا بالقاهرة المركز الحضري الأضخم في الشرق الأوسط ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطين بها وصولا لميناء الإسكندرية الكبير ومستعرضا أهمية ممر القاهرة/الإسكندرية اللوجيستي يبدأ من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مروراً بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وربطهما بشبكة السكك الحديدية علي خط بشتيل - الاتحاد - آيتاي البارود - القبارى من خلال وصلتي كفر داود - السادات بطول 36 كم والمناشي - 6 أكتوبر بطول 68 كم وحتى ميناء الإسكندرية الكبير

بالإضافة إلى أهمية ممر العريش طابا اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء ويخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء (الطور - رفح - العوجة – الحسنة - النقب - طابا - رأس سدر - بئر العبد) لافتا إلى أن هذا الممر مكمل لكل مشروعات المحاور والنقل التي تنفذها المملكة العربية الشقيقة.

مضيفا أن هناك فرص استثمارية واعدة في كافة الموانئ المصرية ومنها مينائي السخنة والإسكندرية لافتاً إلى أن هذه الممرات اللوجستيات التي تمت الإشارة اليها بالإضافة الى الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري ومشروعات الجر الكهربائي وعلى رأسها شبكة القطار الكهربائي السريع وكذلك شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية (31 ميناء جافة ومنطقة لوجستية) ستساهم في انطلاق التعاون الاقتصادي المصري السعودي في مجالات النقل والصناعة واللوجستيات خاصة أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي ومنه شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشاد وزير الاستثمار السعودي بما نفذته مصر من مشروعات عملاقة في كافة المجالات لافتاً إلى الاهتمام الكبير من الشركات السعودية للاستثمار داخل مصر الشقيقة سواء في مجال الموانئ أو في مجال صناعة السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما رحب به نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيقات العاجلة بين الجانبين بما يساهم في انطلاق التعاون الكبير بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات.