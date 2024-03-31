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قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي، طارق سلطان، إن من أهم أهداف الشركة توزيع الأرباح على المساهمين، وتنفيذ رؤية لتوصيل المساهمين إلى بعض الفرص الدولية بشكل مميز.

وافق مجلس إدارة "أجيليتي" على توزيع أرباح نقدية بقيمة 25.5 مليون دينار، وعينية مقدرة بإجمالي 800 مليون دينار تقريبا على المساهمين وكذلك إدراج وحدة تابعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت أجيليتي في بيان لبورصة الكويت إن الأرباح المرحلية التي قررت توزيعها تنقسم إلى أرباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة، وأرباح عينية عبارة عن 49% من أسهم شركة أجيليتي غلوبال المملوكة لها بنسبة 100%.

وأضاف طارق سلطان، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الأحد، أنه سيتم نقل بعض الأصول الأساسية ضمن "أجيليتي غلوبال".

وأوضح أن "أجيليتي" تركز حاليا على توزيعات الأرباح وإدراج "أجيليتي غلوبال".

وتضم أجيليتي غلوبال عددا من أصول الشركة وعملياتها وأهمها شركة مينزيز، واستثمار الشركة في شركة النجم الثلاثي للنقليات (ترايستار)، وعمليات شركة أجيليتي للمجمعات اللوجيستية خارج دولة الكويت واستثمار دي إس في.

وسيحصل كل مساهم على سهمين من أسهم "أجيليتي غلوبال" لكل سهم واحد مملوك له في رأس مال شركة أجيليتي، على أن يتم إدراج شركة أجيليتي غلوبال في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد انتهاء الإجراءات المطلوبة.

وقال طارق سلطان، إن توزيعاتنا ستصبح ربع سنوية أو نصف سنوية بدلا من سنوية.

وأوضح إدراج "أجيليتي غلوبال" لا يعني عدم طرح "ترايستار" مستقبلاً، ولا علاقة لتوزيع الأرباح بأي خطط لطرح أسهم شركة "ترايستار".

وعن علاقة طرح "أجيليتي غلوبال" والقضية المرفوعة من "أجيليتي" ضد الهيئة العامة للصناعة لعدم رغبة الهيئة تجديد 5 عقود تأجير مع "أجيليتي"، قال طارق سلطان، إنه لا علاقة لذلك بالقضايا والدعاوى.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي، أن الأمور ليست واضحة بشأن بعض القضايا في الكويت وتم أخذ بعض المواقف الاحترازية واجتازت الشركة تلك المراحل واستطاعت تنويع مصادر الدخل بشكل ممتاز، وستكون السنة الحالية مفصلية.

وأشار إلى وجود شركة المركز المالي في الكويت لمساعدة المساهمين على فتح حسابات في سوق أبوظبي.