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قال الرئيس التنفيذي للمالية في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عمرو المصري، إن تراجع أسعار البيع في 2023، جاء نتيجة زيادة المعروض العالمي، وتضاعف الطلب في 2023 على المنتجات الكرتونية.

وأضاف المصري، في مقابلة مع "العربية Business"، أن مطلع العام 2024 شهد بدء تحسن الأسعار في المنتجات الكرتونية وهو ما انعكس على إعلان "مبكو" عن زيادة أسعار المنتجات الكرتونية ومنتجات المناديل، بمتوسط 70 دولار للطن.

وأشار إلى تراجع تكلفة المواد الخام الكرتونية بنسبة 15%، نتيجة زيادة كفاءة الإنتاج وزيادة حجم المبيعات بواقع 11 ألف طن وزيادة الطاقة الإنتاجية لشركة "جذور" بواقع 20 ألف طن، وترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع تدريجياً لأنه في بداية الإنتاج.

وتوقع الرئيس التنفيذي، تحسن هوامش الربحية في الربع الأول وعودة هوامش الربح خلال العام 2024 إلى مستويات ما قبل 2023، مضيفاً: "توقعاتنا لسنة 2024 سنحقق ربحية، ويوجد تحسن كبير في نتائج الشركة هذا العام مقارنة بالعام 2023".

وأشار إلى أن دخول صندوق الاستثمارات كمساهم في "مبكو" أدى إلى تسريع الخطة الاستراتيجية للشركة وخطة استثمار العائدات تذهب لمضاعفة الطاقة الإنتاجية في قطاعي الورق والمناديل، وخطة استحواذات تهدف لتقليل تذبذبات الأسعار ونتائجها السلبية على الشركة.

وأضاف عمرو المصري، أن "مبكو" ستعلن قريبا عن الخطط التوسعية وبدايتها عقدنا اتفاقيات مع شركات تساهم في الصناعة لتمويل المعامل الكرتونية وسنعلن قريبا عن بداية هذه المشاريع.

وبشأن خطط الاستحواذ، قال الرئيس التنفيذي لشركة "مبكو"، إننا ننظر إلى عدد من الشركات، وهدفنا الرئيسي السوق المحلية، لأن 60% من إنتاجنا للسوق المحلية، وننظر لشركات ضمن نطاق عملنا على المستويين المحلي والإقليمي.

تعمل "مبكو" على مضاعفة الإنتاج خلال 3 إلى 4 سنوات حتى تظهر نتائجها، وفقا للرئيس التنفيذي للشركة.

وأضاف أن "جذور" تستهدف إنتاج 60 ألف طن وتمكنت من الوصول إلى 20 ألف طن في أول 6 شهور من التشغيل وخلال 2024 ستصل إلى قدرتها الإنتاجية وتحقق 50 ألف طن، فيما أدى تحسين كفاءة الإنتاج إلى زيادة إنتاج "مبكو" بنسبة 4% في 2023، متوقعاً الحفاظ على الإنتاج في العام 2024.

وعن زيادة القروض قصيرة الأجل مقابل تراجع طويلة الأجل، أرجع عمرو المصري، زيادة القروض قصيرة الأجل يعود إلى ترشيد رأس المال وكذلك استيراد المنتجات الخشبية لمعمل "جذور"، ما أدى لإصدار اعتمادات من البنوك، بينما القروض طويلة الأجل تمول المشاريع طويلة الأجل وتتضمن خطط مضاعفة الإنتاج، ومع بداية تشييد المعامل الجديدة ستحدث زيادة في القروض طويلة الأجل.

تمثل عملية إعادة التدوير عنصراً رئيسياً لشركة "مبكو" لأن المنتج الكرتوني يعتمد على إعادة التدوير، وبحسب عمرو المصري، فإنه تم تدوير 500 ألف طن في 2023 من المخلفات الورقية ونستهدف تدوير نفس الكمية في 2024.

وأشار إلى العمل على خطوط أخرى للاستفادة من العقود بين الشركة وبين البلديات لزيادة الإنتاجية لتدوير الكرتون والمخلفات البلاستيكية والمعدنية.

نتائج الشركة

تكبدت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" خسائر في الربع الرابع من العام الماضي بقيمة 37 مليون ريال مقارنة بأرباح بلغت 24 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2022.

وعلى مدار العام الماضي بأكمله، فتكبدت الشركة خسائر سنوية بقيمة 88 مليون ريال، مقارنة بأرباح وصلت إلى 271 مليون ريال في 2022، وعزت الشركة الخسائر السنوية إلى تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار المبيعات.