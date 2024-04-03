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قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، في مقابلة مع "العربية Business"، إن حجم المحفظة الاستثمارية نما بنسبة 9% في 2023، وإن الأرباح وتوزيعات العام الماضي 2023 كانت استثنائية، وهذا يعود لأن أداء الأسواق كان جيدا.

ذكرت شركة الصكوك الوطنية أن حجم المحفظة الاستثمارية للشركة قد ارتفعت إلى 14 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وعزت الشركة ارتفاع حجم المحفظة إلى ارتفاع إجمالي عدد العملاء الجدد للشركة خلال العام الماضي بـ 215%.

وأضاف أن مواصلة تحقيق أرباح مشابهة لتلك المحققة في 2023 يعتبر تحد كبير، وقال "نركز على أدوات الدخل الثابنت ونستفيد من الأرباح العالية على أدوات السوق مثل ودائع البنوك، وهي تمثل 18%، من إجمالي محفظتنا".

وقامت الشركة بتوزيع 2.9 مليار درهم على شكل أرباح وجوائز على المكتتبين منذ إنشائها في العام 2006 , حيث حصل حاملي الصكوك على عوائد تصل إلى 5.84% على مدخراتهم العام الماضي.

أوضح العلي أن الشركة تركز أيضا على العائد على الاستثمار العقاري، "أدوات الدخل الثابت تمثل 41% من المحفظة، والأسهم 12% والعقار 27%، وهي موزعة بين أصول مدرة للدخل والتطوير".

ولفت إلى قيام "الصكوك الوطنية" بتقليل المخاطر عبر التركيز على توزيع الأصول العقارية، حيث نستثمر 55% في الإمارات و18% خليحيا و33% عالميا.

وأشار العلي إلى المنافسة مع البنوك، ولهذا تحاول الشركة أن تكون عوائدها أعلى من البنوك وهي في المتوسط بين 4.5 و5%، سنويا.