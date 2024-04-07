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بلغت حصيلة النقد الأجنبي لأكبر 3 شركات صرافة مصرية وتابعة للبنوك الحكومية ما يعادل 10.750 مليار جنيه خلال أول شهر من قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة، عبدالمجيد محيي الدين، لـ "العربيةBusiness"، إن حصيلة بيع النقد الأجنبي داخل فروع الشركة بلغت نحو 6 مليارات جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس 2024 وحتى الآن، أي خلال شهر.

ويتفاوت حجم التنازلات بين يوم وآخر ولكنها ما زالت مرتفعة، حيث بلغت قرابة 140 مليون جنيه بالأهلي للصرافة خلال تعاملات الخميس، وفقا لرئيس الشركة.

وأشار إلى أن التنازلات تتنوع بين عملات عربية وأجنبية، متوقعا استمرار نمو التنازلات خلال الفترة المقبلة، عقب استعادة الثقة في التعاملات الرسمية وتوقف المضاربات بشكل كامل.

وبدأ البنك المركزي العمل بسياسة تحرير سعر الصرف في الأسبوع الأول من مارس الماضي، من خلال اتباع آلية العرض والطلب في تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بهدف القضاء على فجوة السعر بين السوق الموازية والرسمية، وهو ما نجح بالفعل في وقف المضاربات وتوحيد سعر صرف العملة.

من جانبه، قال رئيس شركة مصر للصرافة، عادل فوزي، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية للشركة بلغت 4.23 مليار جنيه خلال أول شهر من قرار خفض الجنيه.

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وما زال الإقبال كثيفا على فروع الشركة المنتشرة في كل المحافظات والبالغ عددها 71 فرعا، كما يعد الدولار العملة الأكبر نصيبا من إجمالي حصيلة التنازلات حتى الآن، وفقا لفوزي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كايرو للصرافة، ذراع بنك القاهرة في مجال الصرافة، محمد رجائي، إن الحصيلة الإجمالية للشركة من التنازل عن النقد الأجنبي ارتفعت إلى ما يعادل 520 مليون جنيه.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كايرو للصرافة أن فروع الشركة البالغ عددها 12 فرعا، تشهد إقبالا ملموسا في تنازل الأفراد عن النقد الأجنبي منذ قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه.