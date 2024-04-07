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قالت كبيرة مسؤولي النمو في شركة إندرايف العالمية، اففينيا ماترسوفا، إن الشركة تتطلع لاستثمار نحو 100 ملايين دولار في شركات ناشئة عاملة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت ماترسوفا لـ"العربية Business"، أن "inDrive" لديها قسم متخصص في البحث عن الشركات الناشئة الواعدة لأغراض الاندماج والاستحواذ أو الاستثمار التي تتطلع إليها.

"مصر من أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للمجموعة... نحن نستثمر جزءًا من الأموال التي نكسبها في الأسواق الأخرى بمصر... نحن أيضًا نكسب المال في مصر ونعيد استثمار نفس المال مرة أخرى في الاقتصاد"، بحسب ماترسوفا.

وتستحوذ "إندرايف" على أكثر من 35% من حصة النقل الذكي في السوق المصرية. وتعد مصر أكبر دولة في المنطقة بالنسبة للمجموعة من حيث إجمالي الأرباح، فيما تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل واحدة من أهم الأقاليم للشركة دولياً، وفقا لموترسوفا.

وقالت كبيرة مسؤولي النمو إن قاعدة العملاء في مصر تتعلق بملايين الأشخاص، من دون أن تحدد عدد المستخدمين بشكل دقيق، مشيرة إلى أنه في غضون عامين تم تحميل التطبيق أكثر من 15 مليون مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت: "إندرايف" تستعد لإطلاق خدمات جديدة تتضمن رحلات السفر، وخدمات التوصيل، ونقل البضائع، والمهام المنزلية"، موضحة أنه قد يكون من الصعب إطلاق كل هذه الخدمات في جميع الدول التي تتواجد بها الشركة بحلول نهاية هذا العام، ولكن "نستهدف تحويل "إندرايف" لمنصة للخدمات الحضرية وخدمات النقل في مختلف البلدان".

التوسع في الخليج

كشفت كبيرة مسؤولي النمو بالمجموعة، عن دراسة "إندرايف" فرص التواجد في منطقة الخليج، نظراً لتوافر إمكانات كبيرة بها، رافضة مشاركة تفاصيل هذه الفرص في الوقت الحالي حتى تتضح معالمها الأساسية.

وتمكنت "إنداريف" من التواجد في 50 دولة حول العالم، خلال عامي 2022 و2023، لتصبح الثانية على مستوى العالم من حيث خدمة السفر، والأولى في مصر والمغرب على مستوى خدمات النقل الذكي، وذلك من حيث عدد تحميلات التطبيق، بحسب ماترسوفا.

وقالت إن "إندرايف" تستهدف خلال العام الحالي والأعوام المقبلة معدلات نمو أكبر وتحسين جودة الخدمة وتعزيز معايير الأمان، وذلك بعد أن حققت انتشارا جغرافي واسع.

وتعمل "إندرايف" في عدة دول بالمنطقة، تشمل مصر والمغرب والجزائر وتونس ولبنان وتركيا، وتعد الشركة بين أكبر 5 منصات للنقل الذكي عالمياً.

تأثير المنافسة على الربحية

قالت كبيرة مسؤولي النمو في "إندرايف"، إن الشركة العالمية تخطط للتحول للربحية من الناحية التشغيلية بنهاية العام الحالي، مع الحفاظ علي ميزانيات تسويقية كبيرة.

وأكدت على أن الشركة حريصة على منافسة كل الشركات الأخرى في مختلف الأسواق التي تتواجد بها، مشيرة إلى أنه في أحيان كثيرة تتفوق عليهم على الرغم من مواردهم المالية الضخمة، وذلك نتيجة قدرتها على توفير خدمة عادلة.

وفقاً لماترسوفا، تحصل "إندرايف" على أقل عمولة بين الشركات الكبيرة العاملة في قطاع النقل الذكي، تتراوح بين 10و11% بدون ضريبة القيمة المضافة، مقارنة بعمولة المنافسين التي تتراوح بين 25 و30%.

وأضافت: "أثبتت تجربة "إندرايف" أن النموذج الذي يقرر فيه الأشخاص بأنفسهم السعر العادل لهم هو النموذج الأكثر فعالية، خاصة في ظل ارتفاعات أسعار الوقود، حيث يحرص على تحقيق ربحية وتكلفة مناسبة للعميل في نفس الوقت".

الطرح في البورصة

وكشفت ماترسوفا عن تبنى "إندرايف"، سيناريوهات متعددة للتطوير، أحدها الطرح في البورصة باعتبارها أحد أهم الأدوات المالية التي يمكن الاعتماد عليها لجذب موارد مالية إضافية للتطوير.

وأضافت: نستهدف التأثير بشكل إيجابي في حياة أكثر من مليار شخص بحلول عام 2030.

تأسست شركة "إندرايف" في مدينة ياكوتسك الروسية عام 2013، لإتاحة خدمات نقل الركاب مع أكثر من 100 مليون مستخدم يعملون في 50 دولة، وثاني أكبر تطبيق لطلب السيارات وسيارات الأجرة في جميع أنحاء العالم من حيث عدد التنزيلات.