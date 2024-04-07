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تعتزم شركة "إيه بي بي- ABB" للصناعات الكهربائية زيادة حجم توريداتها من منتجاتها الكهربائية إلى شركات إنتاج وتكرير البترول في مصر، بنحو 15% خلال 2024، للوصول إلى نحو 70 مليون دولار.

وكشف محمد سالم مدير عام مصانع "إيه بي بي" في مصر، لـ"العربية business" عن تحقيق الشركة حجم توريدات تجاوزت 60 مليون دولار خلال العام الماضي إلى عدد من شركات تكرير الوقود وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في السوق المصرية.

أضاف أن الشركة تتعاون مع شركات "العامة للبترول من خلال حقل بكر وخالدة وبتروبل"، بجانب كل من "أسيوط للتكرير، السويس للبترول" وذلك من خلال شركات إنبي وبتروجت وبترومنت، كما تتعاون "إيه بي بي" مع شركة النصر للبترول والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" والقاهرة التكرير. إذ تقوم "إيه بي بي" بتوريد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والتحكم لمشروعات تلك الشركات.

ولفت إلى أن الشركة تجهز مجموعة من العقود الجديدة حاليا مع شركات قطاع التكرير في مصر للتوقيع خلال النصف الأول من 2024 لتوريد شبكات التحكم والجهدين المتوسط والمنخفض.

وقال إن الشركة صدرت منتجات كهربائية إلى السوق السعودية بقيمة 15 مليون دولار خلال الربع الأول من 2024، وتخطط "إيه بي بي" للوصول إلى حجم توريدات للمملكة بقيمة 60 مليون دولار بنهاية العام الجاري.

وتستهدف "إيه بي بي " استثمار 30 مليون دولار في إجراء توسعات داخل المصنع في مصر وتحديث خطوط الإنتاج الحالية خلال عامي 2024- 2025، لزيادة السعة الإنتاجية ودعم الصادرات الفترة القادمة، وفق سالم.

قال إن حجم صادرات الشركة يمثل نحو 30% من الطاقة الإنتاجية بما يوازي نحو 100 مليون دولار وتعتزم زيادة نسب التصدير إلى 50% من الإنتاج بنهاية 2025.