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قال العضو المنتدب بشركة كايرو سولار، حاتم توفيق، إن أسعار ألواح الطاقة الشمسية انخفضت بنسبة كبيرة بلغت نحو 60%، وبينما بلغ سعر الكيلو وات إنتاج 14 ألف جنيه منذ سنتين، أصبح سعره حالياً 17 ألف جنيه بزيادة 20% فقط وهي نسبة معقولة.

وأضاف توفيق، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه يجب العمل على زيادة انتشار السخانات الشمسية والمحطات الصغيرة في مصر للإسهام في خفض انقطاعات الكهرباء وتصدير الغاز.

وأشار إلى أن الاستيراد أصبح سهلاً بعد تحرير سعر الصرف، موضحا أن الدولار الجمركي رغم ارتفاعه لكن سعر الدولار تراجع مقارنة بوصوله إلى مستوى 70 جنيها في السوق الموازية قبل تحرير سعر الصرف.

وقال العضو المنتدب بشركة كايرو سولار، إن شعبة الطاقة المستدامة تطالب بتحسين سعر الجمارك للألواح الشمسية بعد انخفاض سعرها بنحو 60%، بعد أن تراجع من أكثر من 20 سنت إلى 11 سنت حالياً، لكن لا تزال الجمارك المصرية تسعره بسعر يتراوح بين 17 و18 سنتا، ولا ترفض نزول السعر العالمي وهو ما يرفع الأسعار في مصر، مشيراً إلى اقتراح تفعيل آلية فض المنازعات.

وأوضح أن تكلفة محطات الطاقة الشمسية للمنازل وتكلفة ربطها بالشبكة قليل، ويجب إطلاق صندوق تحول أخضر من جهات حكومية ووزارات مثل المالية والكهرباء يمول من فرض ضرائب على سيارات البنزين وسخانات الكهرباء ويقتح بحجم مليار جنيه، على أن يوضع الوفر المحقق من الغاز المصدر في الصندوق.

وطالب بمعاملة شركات الطاقة الشمسية مثل شركات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقليل الضريبة والجمارك وخفض ضريبة القيمة المضافة من 14% إلى 5% مثل شركات الطاقة الشمسية العامل في منطقة بنبان.

واقترح توفيق تقليل ضريبة الدخل والضريبة العقارية لمن يركب محطة طاقة شمسية لتشجيع المواطنين على تركيبها، وتفعيل منصة السخانات الشمسية والمساعدة في تأهيل الفنيين وتأهيل الشركات، لا سيما أن المحطة بسعة 1 ميجا توفر نصف مليون لتر سولار في السنة، و12 مليون قدم مكعبة غاز على مدى عمر المحطة.