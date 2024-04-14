"إيسترن كومباني" المصرية ترفع أسعار السجائر الشعبية

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أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني المصرية، رفع أسعار السجائر الشعبية، بدءاً من اليوم الأحد، تنفيذاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وحددت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، سعر صنف (بوكس 10) بقيمة 24.5 جنيه، وأصناف: كليوباترا كينج سايز، وكليوباترا سوفت كوين، وبوسطن/بلمونت، وكليوباترا بوكس (أبيض/ألوان)، وكليوباترا سوبر، ومونديال (أحمر/أزرق/سيلفر)، ومونديال سويتش (منتول/بلو بيري)، وكليوباترا بلاك، وماتوسيان سوبر بسعر 34.5 جنيه، وصنفي فايسروي/بال مال، وكليو مسخن بسعر 55 جنيهاً.

كانت مصلحة الضرائب المصرية، أقرت قبل أيام، زيادة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%، وذلك في ضوء تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، هاني أمان، إنه تم تحريك أسعار منتجات السجائر؛ لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام بالعملة الأجنبية، وكذلك تغير سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام العملات الأجنبية.

وقبل أيام، قال أمان لـ "العربية Business"، إن شركته بدأت إعداد دراسة لحسم موقفها من زيادة أسعار منتجاتها من السجائر الشعبية المتداولة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمان أن دراسة الشركة لزيادة الأسعار، بدأت بعد قرار جديد للحكومة المصرية يسمح لشركات السجائر العاملة في السوق بزيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة تصل 12%، استناداً إلى تعديلات جديدة تم إقرارها على قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن شركته ستحسم أمر زيادة أسعار منتجاتها خلال فترة تتراوح بين أسبوع و10 أيام على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن الدراسة ستركز على حساب تأثير التكاليف الجديدة على منتجات الشركة، ومدى الحاجة لرفع الأسعار بناءً على نتائج الدراسة.

كانت الحكومة المصرية قررت في نوفمبر الماضي، إدخال تعديلات على أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر، رقم 67 لسنة 2016، تسمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنحو 12% سنوياً.

وتضمنت التعديلات زيادة الضرائب المفروضة على السجائر من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنوياً لمدة 5 سنوات.

التعديلات التي أقرتها مصلحة الضرائب المصرية، قبل أيام، سمحت بزيادة الحد الاقصى لأسعار سجائر الفئة الأولى، من 31 جنيهاً إلى 34.7 جنيهاً، والفئة المتوسطة من 45.4 جنيهاً إلى 50.4 جنيهاً، بزيادة 12%.

وأقرت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، منتصف فبراير الماضي، زيادة جديدة بأسعار السجائر المحلية والمعسل والسيجار والمنتجات الأخرى من الدخان.

وفقاً للزيادة الجديدة، ارتفعت أسعار سجائر كليوباترا (الأكثر شعبية) بواقع 3 جنيهات، ليصل سعر العبوة المكونة من 20 سيجارة إلى 30 جنيهاً.

ووصفت الشركة في بيان سابق، الزيادة الأخيرة بالطفيفة بالمقارنة بالزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج والمواد الخام المختلفة التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة لارتفاع تكاليف الانتاج خلال الشهور الماضية.