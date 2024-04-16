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بلغت حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري بين بنوك مصر 12.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، وفقا لمصادر مصرفية تحدثت إليهم "العربية Business".

وأكدت المصادر أن هناك نشاطا ملحوظ في المعاملات بين البنوك بالدولار منذ تعويم الجنيه، وخاصة بأول أسبوعين من القرار.

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وأشاروا إلى أن الطلب على الدولار ينعكس بشكل ملحوظ على حركة المعاملات في الإنتربنك الدولاري يومياً.

وأكدت المصادر أن هذا النشاط في حجم المعاملات الدولارية بين البنوك يعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمون على إدارة السياسة النقدية.

ويوفر سوق "الإنتربنك" للقطاع المصرفي القدرة على تداول سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، بحسب المصادر المصرفية.

واتخذ البنك المركزي المصري، في الأسبوع الأول من مارس الماضي، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية، إلى ملامسة 50 جنيها بأول مرة لتطبيق القرار الذي استبقه برفع الفائدة في اجتماع استثنائي بـ 600 نقطة أساس دفعة واحدة.

"يوجد نمو ملحوظ في معدلات تنازل العملاء عن الدولار سواء الأفراد أو الشركات منذ بداية تنفيذ الإجراءات، خاصة مع ارتفاع مستويات الفائدة البنكية على أغلب منتجات الادخار بالجنيه" وفقا للمسؤول.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحافي الشهر الماضي "لدينا نقد أجنبي يكفي سداد التزاماتنا ويزيد خاصة مع تحرير سعر الصرف".

وطالب محافظ البنك المركزي رؤساء البنوك بعمل عقود تحوط لمخاطر تحرك سعر الصرف من خلال تحفيز العملاء- المستوردين- على استخدامها.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لأول مرة منذ عامين لمستوى 40.361 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير السابق له، لتتجاوز الزيادة 5 مليارات دولار.