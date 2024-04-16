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توقع الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، محمد جلال، تصويت مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم الثلاثاء، على الطرح العام لوحدتها التابعة الشركة المتحدة الدولية القابضة بنسبة 30%، وهي الشركة المالكة لـ (تسهيل) لتمويل العملاء.

وقال جلال، في مقابلة مع "العربية Business"، إن الطرح هو طلب مهم جدا من جميع المستثمرين في الشركة وأنهم أبدوا رغبتهم فيه، ولذلك نتوقع موافقة الجمعية العمومية على القرار.

وبشأن موعد الطرح، قال إنه بعد موافقة الجمعية العمومية ستكون هناك 6 أشهر مهلة من هيئة السوق المالية، متوقعاً أن يكون الطرح بنهاية الربع الثاني أو الربع الرابع من العام الجاري.

وأوضح أنه سيتم استخدام جزء من متحصلات الطرح لسداد جزء من قروض "إكسترا" بنحو 190 مليون ريال، فيما لم يتخذ مجلس الإدارة قراراً بتوزيعات لمرة واحدة لكنه سيكون مطروح الفترة المقبلة، وسيؤثر السداد إيجابيا على ربحية الشركة ككل نتيجة تخفيض تكاليف الاقتراض.

وأشار جلال إلى أن متحصلات الطرح من طرح حصة 30% ستحدد بناءً على النطاق السعري.

المبيعات عبر الإنترنت

وقال محمد جلال، إن المبيعات عبر الإنترنت شكلت نحو 26% من مجمل المبيعات في الربع الأول من 2024 مقارنة مع 18% قبل عام، بدعم تحديث تطبيق الشركة وزيادة التفاعل عليه، متوقعاً أن تتراوح النسبة مستقبلاً بين 25 – 30%.

وأضاف أن المبيعات عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 41% في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وقال جلال، إن أرباح الشركة المتحدة الدولية القابضة المالكة لشركة "تسهيل" شكلت 55% من أرباح إكسترا في الربع الأول من 2024، فيما كانت نسبتها 65% في الربع الأول من العام 2023، و52% في إجمالي العام الماضي.

وأشار إلى أن تزايد نشاط التجزئة يعوض طرح حصة من "تسهيل" في السوق، حيث نما قطاع التجزئة بقوة شديدة بلغت نسبته 9.6%، مع انخفاض مصاريف القطاع وزيادة الربحية بنحو 35%، مشيرا إلى عدة مبادرات تدعم مبيعات التجزئة.

التحالف مع "بنده"

وبشأن توقيع شركة "إكسترا" عقد تحالف تجاري مع شركة بنده للتجزئة (بنده) مدته عشر سنوات تقوم بموجبه "إكسترا" بإدارة قسم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في أسواق "بنده" تحت العلامة التجارية كليكس Clix، قال الرئيس التنفيذي، إنه تم التوسع في أكثر من 20 فرع تابع لـ"بنده"، ونستهدف التوسع إلى 60 فرع هايبر ماركت وبنهاية الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام الجاري يكون تم التوسع في جميع فروع "بنده".

وقال جلال، إن قطاع الإلكترونيات سجل نمواً بلغ 0.7% في شهري يناير وفبراير الماضيين، وشهد أول زيادة منذ جائحة "كوفيد-19"، وهو أمر إيجابي جدا، ومتوقع نموه السنة الحالية وتسجيل انطلاقة قوية السنة القادمة.

ولفت التأثير الإيجابي من إضافة 1.7 مليون وظيفة جديدة لأجانب في السوق السعودية، بجانب السياحة القادمة إلى المملكة، على قطاع التجزئة، حيث تبلغ الحصة السوقية للشركة فيه أكثر من 20%.

أظهرت النتائج المالية التقديرية لشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 11.16% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 93.86 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 84.44 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 25.9% مقارنة بصافي ربح نحو 126.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.