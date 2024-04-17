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أصدر عدد من البنوك المصرية مؤخرا شهادات ادخار خاصة بكبار العملاء مما يطلق عليهم "مليونيرات"، وذلك بالتزامن مع اتجاهات رفع الفائدة على مختلف منتجات الادخار البنكية والمنافسة على جذب معدلات أكبر من السيولة.

وقالت مصادر مسؤولة بإدارات التجزئة المصرفية في عدد من البنوك لـ "العربية Business"، إن المنافسة على شريحة كبار المدخرين بالبنوك أصبحت أكثر شراسة في ظل ارتفاع مستويات أسعار الفائدة بشكل عام.

وأوضح أن البنوك لجأت لإصدار شهادات بأسعار فائدة مرتفعة نسبيا عن المتاحة، ولكن بحدود دنيا تستهدف العملاء من أصحاب الملايين بالجنيه المصري، في محاولة لإغرائهم بزيادة مدخراتهم أو الاستمرار كعملاء لنفس البنك.

وكشفت المصادر عن سعي عدد من البنوك حاليا بتوفير برامج ادخار في مختلف المنتجات سواء حسابات توفير أو ودائع تخاطب هذه الشريحة من العملاء، بهدف إتاحة حزمة متنوعة من المنتجات التي تلبي مختلف الاحتياجات.

وأظهر مسح أجرته "العربية Business"، أن الحد الأدنى لشراء شهادات ادخار كبار العملاء يتراوح بين مليون إلى 10 ملايين جنيه، كما تتراوح سعر الفائدة الثابت على هذه الشهادات بين 21% و25.5% بدورية صرف شهرية.

ومن أبرز البنوك التي تتنافس على اجتذاب أرصدة مدخرات المليونيرات كل من:

البنك الأهلي قطر الوطني QNB

يتيح البنك الأهلي قطر الوطني 3 أنواع من الشهادات للمليونيرات، وتتضمن، شهادة "Exclusive" بحد أدنى مليون جنيه، وبعائد 22% يصرف شهريا.

كما يصدر البنك شهادة "First Plus" بحد أدنى 5 ملايين جنيه بعائد سنوي 23% يصرف شهريا، وشهادة Ultra بحد أدنى 10 ملايين جنيه بعائد سنوي 24% يصرف شهريا.

البنك التجاري الدولي "CIB"

يقدم البنك التجاري الدولي شهادتي ادخار للمليونيرات وهي "بريميوم الثلاثية" التي تشترط حدا أدنى للاكتتاب 5 ملايين جنيه، وتمنح سعر فائدة 24% سنويا، بدورية صرف شهرية.

كما يتيح البنك شهادة بلس الثلاثية، التي تشترط مليون جنيه حدا أدنى للشراء وبسعر فائدة 23% سنويا، بدورية صرف شهرية.

هل اقتربت البنوك المصرية من وقف شهادات الادخار مرتفعة العائد؟

بنك كريدي أجريكول

طرح بنك كري أجريكول الشهادة الثلاثية بحد أدنى مليون جنيه للاكتتاب، وبفائدة 25.5% سنويا، وتصرف شهريا.

وتعد الفائدة على شهادات الادخار لكبار العملاء ببنك كريدي أجريكول هي الأعلى مقارنة بالشهادات المقابلة في البنوك الأخرى.

بنك الإسكندرية

يتيح بنك الإسكندرية شهادة ادخار "ماكس"، ويشترط البنك مليون جنيه كحد أدنى للاكتتاب في الشهادة.

وتمتد الشهادة لأجل 3 سنوات، ويبلغ سعر الفائدة عليها سنويا 21%، وبدورية صرف شهرية.

البنك المصري لتنمية الصادرات EBank

يصدر البنك المصري لتنمية الصادرات شهادة ادخار "المتميزة بلس"، ويشترط البنك ما لا يقل عن مليون جنيه للاكتتاب بها.

ويمتد أجل الشهادة لثلاث سنوات، وبسعر عائد ثابت 21% سنويا يصرف شهريا.

استرداد قيمة الشهادات

ولا تسمح البنوك باسترداد قيمة الشهادات قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، كما تسمح البنوك لعملائها بالحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية بضمان الشهادات، بشرط عدم استحقاق أجل الشهادة قبل سداد قيمة القرض.

كان البنك المركزي قرر في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي رفع سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية ليصل العائد إلى أعلى مستوى لديه 27.26% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

وبالتزامن مع هذا القرار طرح بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر البنوك في البلاد شهادات ادخار ثلاثية بفائدة متناقصة بلغت 30% سنويا.