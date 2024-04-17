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قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة- "متطورة"، الدكتور عبدالله الجريش، إن "متطورة" تبحث فرص استثمار داخل سوق الأسهم السعودية وخارجها، وتركز على السوق الموازية- نمو، لأن بها فرصا واعدة.

وأضاف الجريش، في مقابلة مع "العربية Business" أن الشركة تترقب الشركات التي ستطرح قريبا في السوق السعودية مع البحث عن الشركات المتوافقة مع "رؤية 2030"، مشيراً إلى تحول استراتيجية الشركة إلى شركات النمو لأنها أفضل من شركات المنتجات.

وأوضح أن أبرز القطاعات الاستثمارية للشركة حالياً هي القطاع المالي وقطاع الإعلام والترفيه وقطاع التأمين، فيما تتوجه الشركة بشكل كبير إلى قطاع الإعلام.

بشأن الأرباح الفصلية، قال الدكتور عبدالله الجريش، إن استثمارات الشركة في الفترة الأخيرة نحاول أن تكون من القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، بدلا من الأرباح والخسائر والدخل الشامل في السابق.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة الشركة تتضمن أنه يحق للمستثمر الاستفادة وجني الربح بشكل مباشر من الأرباح والإعلان عنها فور انتهاء الربع بشكل مباشر، فيما يتبقى فقط الشركات الزميلة وإعادة هيكلة التصنيف مرة أخرى.

وأشار إلى أن أرباح الربع الأول من العام الجاري، تتضمن أكثر من 60% أرباحا محققة و40% أرباحا غير محققة، على تحقق خلال الربع الثاني أو الثالث حسب القيمة العادلة للشركات المستثمر فيها.

وقال إن الأرباح المحققة من استثمارات الشركة في أسواق الأسهم أو خارج السوق.

وأضاف أنه لا يوجد تخارج من الاستثمار في شركات معينة، ولدينا عدد من الصناديق والمحافظ مع شركات الوساطة وجاءت الأرباح من هذه الاستثمارات، مشيراً إلى أن المحافظ في سوق الأسهم عان طريقل صناديق المختلفة تحقق ربح جيد.

وقال إن قيمة المحافظ الاستثمارية لدى الشركة تتجاوز 650 مليون ريال في سوق الأسهم السعودية.

وأضاف الدكتور عبدالله الجريش، أن الشركة لديها استثمارات بشكل مباشر في بعض الشركات منها أكاديمية التعلم وبلدي للدواجن والكندي الطبي والعبيكان للزجاج، كاستثمار استراتيجي طويل الأمد، فيما تكون الاستثمارات قصيرة الأمد عن طريق الصناديق ومدراء المحافظ.

وقال إنه لا يوجد استثمارات انعكس تصنيفها، واستراتيجية الشركة إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية والتخارج من بعض الشركات وبدأ قطف الثمار من نهاية النصف الثاني من 2023 والربع الأول من 2024 وجني الثمار خلال كامل العام 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن جميع الاستثمارات الفترة المقبلة ستكون بطريقة القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، باستثناء شركتي الزميل العبيكان ومسار النمو للتمويل، وباقي الشركات من خلال الأرباح والخسائر، وبمجرد انتهاء الربع سيتم الإعلان وفق ما يصلنا من الشركات الزميلة وكنا نتأخر في السابق، ومع هذا التحول إلى هذا التصنيف ستتغير الكثير من الأمور.

وقال إن أرباح الشركات الزميلة بلغت نحو3.471 مليون ريال، ولا تتجاوز 3% من إجمالي الأرباح.

ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات المتطورة "المتطورة" بنسبة 392.6% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 108.72 مليون ريال، مقابل نحو 22.07 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح "متطورة" بنسبة 201.25%، مقابل صافي ربح 36.0937.63 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.