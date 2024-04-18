3 دقائق للقراءة

قفز إجمالي واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتسجل نحو 3.35 مليون طن مقابل 2.75 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتستورد مصر القمح من نحو 22 منشأ مختلفا، كان آخرها مولدوفا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرازيل، والهند، وصربيا، لكنها في الغالب تعتمد على نحو 11 منشأ فقط، وأبرزهم روسيا.

ووفق بيانات اطلعت عليها "العربية Business"، بلغت الواردات من روسيا وأوكرانيا في الربع الأول من العام الجاري نحو 3.2 مليون طن، مثلت أكثر من 95% من إجمالي الواردات، مقارنة بما لا يتجاوز 2.64 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.

استحوذت روسيا على المركز الأول بين مناشئ التوريد بحصة 81% من إجمالي واردات الفترة بنحو 2.73 مليون طن مقارنة بنحو 2.46 مليون طن في الربع الأول من 2022.

وجاءت أوكرانيا في المركز الثاني بحصة 14% من إجمالي الواردات ما يعادل 471 ألف طن، مقارنة بنحو 187 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت الكميات المتبقية بين مناشئ عدة هي رومانيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وتركيا ومولدوفا.

ارتفع عدد الجهات المستوردة للقمح في الربع الأول من العام الجاري إلى 27 جهة مختلفة بين حكومية وقطاع خاص، مقارنة بنحو 24 جهة فقط خلال الفترة المماثلة من 2022.

أكبر مستورد

احتلت "الهيئة العامة للسلع التموينية" المرتبة الأولى على قائمة أبرز المستوردين في الربع الأول من العام الجاري بإجمالي 2.08 مليون طن تُعادل 62.21% من إجمالي الواردات، مقارنة بنحو 1.6 مليون طن مثلت 58.33% من إجمالي واردات الفترة المقابلة في العام الماضي.

وقال مصدر من وزارة التموين لـ"العربية Business"، إن زيادة كميات الاستيراد لصالح هيئة السلع التموينية تعود إلى رغبة الوزارة في الاستفادة بأقصى درجة ممكنة من الأسعار العالمية المتراجعة للقمح.

وتنخفض الأسعار العالمية للقمح منذ بداية العام الجاري على خلفية ارتفاع المخزون العالمي والمنافسة القوية على التصدير بين روسيا والولايات المتحدة وأوروبا، مع إلغاء مشترين صينيين بعض العقود من الولايات المتحدة وأستراليا قبل أسابيع.

ويبلغ حاليًا سعر القمح عالميًا أقل من 200 دولار للطن، قبل إضافة تكاليف الشحن، مقارنة بأعلى مستوى تاريخي سجله في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 حيث لامس وقتها 500 دولار للطن.

وتستهدف وزارة التموين شراء قمح محلي خلال الموسم الحالي، الذي انطلق في 15 أبريل الجاري، بإجمالي 3.5 مليون طن.

وتنتج مصر كميات من القمح تتراوح بين 9 و10 ملايين طن سنويًا، وفق تقديرات وزارة الزراعة، في حين زرعت الموسم الماضي نحو 3.2 مليون فدان مقارنة بنحو 3.6 مليون فدان في الموسم السابق له، وفق بيانات وزارة الزراعة.

وتستورد وزارة التموين كميات إضافية من القمح بجانب المشتريات المحلية، لتوفير احتياجات منظومة الخبز المدعم من الدقيق، والتي يستفيد منها نحو 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويتم إنتاج من 250 إلي 275 مليون رغيف يوميًا.