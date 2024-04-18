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حصري "مطارات دبي" للعربية: مدرج مطار دبي الرئيسي لم يتضرر و70% من الحركة تعود اليوم

توقع عودة الحركة الطبيعية للمطار بشكل كامل خلال 24 ساعة

دبي - العربية.نت
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نفى الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي ماجد الجوكر، تضرر المدرج الرئيسي لمطار دبي بفعل العاصفة التي ضربت دولة الإمارات.

وقال الجوكر، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الخميس، إنه لم يتضرر سوى طريق سيارات الأجرة وليس المدرج الرئيسي للمطار.

وأضاف أنه بمجرد عودة العمليات إلى طبيعتها سنقوم بتقييم الأضرار وسنكون قادرين على تحديد حجم الخسائر.

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وأوضح أنه من المتوقع بنهاية اليوم الخميس الوصول إلى نحو 60- 70% من الحركة في مطار دبي الدولي، كما أن عودة الحركة الطبيعية بشكل كامل ستكون خلال 24 ساعة من الآن بمعدل يصل إلى نحو 1000 رحلة يوميا، وهو ما يعتمد على شركات الطيران وقدرتها على زيادة أعداد الرحلات.

وتابع :"لدينا وقف مؤقت للرحلات الدولية لشركات طيران الإمارات وفلاي دبي... ونحن نعمل مع الجميع على استعادة تشغيل المطار بكامل طاقته الاستيعابية وفق الجدول اليومي الاعتيادي".

وذكر أن التركيز حاليا ينصب على تقديم الدعم للمسافرين وأمنهم وسلامتهم وكذلك سلامة المنشآت والكوادر البشرية.

وبين أن الأضرار في المباني ضئيلة جدا ولم تؤثر على الأنظمة الخاصة بتسجيل الإجراءات ومناولة الحقائب، حيث بدأنا العودة التدريجية في مبنى 1 و3.

أعلن مطار دبي الدولي اليوم الخميس، عودة فتح إجراءات تسجيل المسافرين المغادرين من مبنى الركاب رقم 3 لرحلات طيران الإمارات وفلاي دبي.

ودعا المطار في بيان على منصة "إكس" المسافرين إلى عدم التوجه إلى المبنى إلا في حال وجود حجز مؤكد من شركات الطيران التي يسافرون على متنها، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تسهيل إجراءات السفر بأسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، أعلنت طيران الإمارات رفع تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي، حيث يمكن للعملاء الآن إنجاز إجراءات السفر لرحلاتهم المقررة، وحّثت الشركة عملاءها على التوجه إلى المطار فقط إذا كان لديهم حجز طيران مؤكد، حيث لا يزال المطار مزدحماً.

وذكر الشركة في بيان: "يتعين على العملاء المتأثرين بإلغاء رحلاتهم التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز. وتدعو طيران الإمارات العملاء للتحقق من آخر التحديثات على جدول الرحلات عبر الموقع الإلكتروني، حيث يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول".

وقالت الشركة في بيانها: "نقدّر مدى صعوبة الأمر بالنسبة لجميع المتضررين".

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