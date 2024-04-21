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شركة ناشئة تعمل على تطوير عدسات لاصقة مزودة بميزات رؤية الواقع المعزز

تسمح للمستخدم بقياس عوامل عدة مثل ضغط الماء داخل العين والجفاف

دبي - العربية.نت
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تعمل شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة على تطوير عدسات لاصقة مزودة بميزات رؤية الواقع المعزز، بعد أن نجحت في الحصول على جولة تمويلية أولية في أكتوبر الماضي بـ 40 مليون دولار.

وتستعد العدسات الذكية لإحداث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي إلى جانب الرعاية الصحية، مع تطبيقات مختلفة تتراوح من اكتشاف الأمراض من خلال تحليل العلامات الحيوية في سوائل العين إلى خواص الرؤيا الليلة وتكبير الصور أو تقريبها.

وضمن "ريادة" قامت "العربية Business" بزيارة مختبر شركة Xpanceo وهي شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا العميقة تعمل على تطوير عدسات لاصقة ذكية وهي شركة أسسها العالم الأوكراني Valentyn S. Volkov عام 2021.

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وقال العالم والشريك في "أكسبانسيو"، فالانتين فولكوف "‏العدسة مزودة بمجموعة من المستشعرات البيوكيميائية الذكية والتي تسمح للمستخدم بقياس عوامل عدة، مثل ضغط الماء داخل العين والجفاف، وفي مراحل متقدمة نأمل أن تستطيع قياس مستويات الكورتيزول والغلوكوز وهو أمر ليس بهين.

وأضاف: "‏إضافة إلى ذلك تتمتع العدسة ببطاريات وخلايا شمسية ومستشعرات، والعدسة في حد ذاتها تعطي قوة خارقة مثل الرؤية في الظلام وخاصية الاقتراب والتكبير، في تجربتنا الحالية يمكنك التحكم بالعدسة عبر تحريك أي عضلة مثل الأصابع أو اللسان، و‏العدسة بحد ذاتها تأتي مع جهاز صغير نسميه الجهاز الشريك وهو يشبه الحاسوب الذي يمكن للمستخدم أن يحمله في جيبه، وهو يتصل بالعدسة عبر شبكة واي فاي".

وفي حال شراء زوج من العدسات فإن مدة استعمالها نحو شهر واحد، وقال "الفكرة هي أن نعطي المستخدم 12 زوجاً يستطيع أن يغير كل زوج شهرياً، و‏هذه الآلة تسمح للمستخدم بضغط الضوء إلى جزيئات صغيرة جدا ثم يمكننا خلق بيئة تمكن الضوء من التفاعل مع مواد غير معروفة وبعدها تجمع هذه الآلة جميع البيانات وتكشف لنا الخواص البصرية لهذه المواد.

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