3 دقائق للقراءة

قال رئيس المجلس التصديري المصري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم، إن قيمة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت 1.36 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير 2024.

بحسب أبو المكارم الذي تحدث لـ"العربية Business" مثلت قيمة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال يناير وفبراير الماضيين نحو 19% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية التي تُعد ركيزة محورية للدولة فيما يتعلق بتعزيز موارد النقد الأجنبي.

وتجاوزت قيمة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة حاجز 6 مليارات دولار في 2023، مقابل 8.63 مليار دولار تقريبا في عام 2022، بتراجع نسبته نحو 30%، وفق أبو المكارم.

وأضاف أن القطاع يستهدف زيادة في صادراته خلال 2024 بنسبة من 10% إلى 12% عبر توسيع قاعدة التصدير، وهناك سعي دائم من المجلس لإيجاد الفرص الاستراتيجية للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى.

وبالنسبة للطاقة التشغيلية لشركات الأسمدة والبتروكيماويات، قال أبو المكارم إنها متفاوتة وقد تصل إلى 20% من تكلفة الإنتاج بحسب نوع العملية والتكنولوجيا المستخدمة بالصناعة، مشيرًا إلى أن توريدات الغاز الطبيعي إلى المصانع ومدى توافره مرهونة بعوامل محلية بالسوق المصرية -إنتاج واستهلاك- وأخرى خاصة بالعلاقات التجارية مع الدول المصدرة للغاز.

توترات البحر الأحمر

أضاف أن معظم إنتاج قطاع الصناعات الكيماوية يعتمد على خامات وسلع وسيطة ومستلزمات إنتاج مستوردة وهو ما تأثر بالظروف الاقتصادية العالمية الفترة الماضية.

وتابع "قد يكون هناك أيضًا تأثير على واردات الشركات من مستلزمات الإنتاج نتيجة لتوترات البحر الأحمر، فضلًا عن زيادة تكايف التأمين والشحن في الممرات البحرية المتأثرة بنسبة معينة تتفاوت حسب المنطقة وطبيعة البضائع، إذ قد تتعرض العمليات اللوجيستية وسلاسل التوريد إلى تأخيرات أو عراقيل تؤثر على توافر المواد الخام ما يؤدي إلى زيادة التكاليف والتأخير في الإنتاج.

أضاف أبو المكارم أن المجلس يستهدف دخول أسواق جديدة عبر منتجات القطاع الكيماوية والأسمدة خلال 2024، مشيرًا إلى تنوع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية إذ استحوذت أسواق أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا وعدد من الدول العربية على النصيب الأكبر من صادرات المواد الكيماوية و الأسمدة المصرية.

ولفت إلى أن الحكومة تولي أهمية حاليًا لتنمية وتطوير قدرات المصدرين والمصنعين وتحسين الكفاءات الإنتاجية للمصانع الخاصة بهم ورفع القدرات الإنتاجية لها ووضع خطة استراتيجية تتضمن مضاعفة صادرات القطاع من خلال استهداف أسواق ومنتجات جديدة.

وقال مسؤول بغرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات المصرية، لـ "العربية business" إن الزيادة في صادرات مصر من الأسمدة والصناعات الكيماوية خلال يناير وفبراير الماضيين تراوحت بين 25 و 30% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى تركيز على فرص التعاون والاستثمار الاستراتيجي بين أسواق الخليج وإفريقيا والسوق المصرية التي تُعد سوقًا مركزيًا وامتدادا استراتيجيا للصناعات البتروكيماوية والأسمدة.

وتخطط الحكومة المصرية إلى مضاعفة صادراتها خاصة الصناعية على مستوى كافة القطاعات ومنها الكيماوية والأسمدة، دعمًا لاستراتيجية الحكومة الرامية لتعزيز موارد النقد الأجنبي وزيادة تدفقاته السنوات القادمة.